O executivo de futebol do Corinthians, Marcelo Paz, apostou na permanência do atacante Memphis Depay. O contrato do holandês com o clube paulista vai até 20 de junho de 2026.

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Marcelo Paz evitou dar garantias sobre a permanência do atleta, mas destacou que, até o momento, o objetivo de ambas as partes é a continuidade. O executivo também informou que Memphis Depay já aceitou um novo contrato com o Corinthians.

— O que dá pra passar pro torcedor é que existe um desejo das duas partes. Corinthians e Memphis, ambos querem. O presidente quer, Marcelo Paz quer, jogadores querem, torcida quer. E ele já entendeu e aceitou um modelo de contrato diferente, com vencimentos diferentes, com algo que se adeque à realidade atual do Corinthians, com possibilidades de ganhos maiores através de parceiros. Então, ele já entendeu isso. Agora é a gente buscar viabilizar — disse Marcelo Paz após o sorteio da Copa do Brasil.

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— É um novo contrato em outros formatos, com remunerações menores do que a atual, mas que podem ter remunerações variáveis por performance comercial, que façam com que os valores subam. Mas o mais importante não é isso, é que ele quer. Ele quer ficar, ele deseja ficar, ele está se esforçando para ficar, então acredito que a gente possa chegar a bom termo. É uma negociação. Não é tão simples, é um atleta internacional, o único jogador do Corinthians que vai estar na Copa do Mundo, até então. Então é algo que tem sua complexidade, mas eu já faço negociações no futebol há doze anos. Quando as duas partes querem, geralmente flui e dá certo — seguiu.

Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)

Negociações para permanência de Memphis Depay

Internamente, o clube vê alinhamento com o desejo do jogador de continuar e, por isso, avança nas tratativas com um planejamento estruturado em três etapas para viabilizar a renovação.

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Primeiro, há um alinhamento de interesse. Tanto o jogador quanto o clube querem a permanência, e o técnico Fernando Diniz também vê o atacante como peça importante no projeto. Isso reduz um dos principais obstáculos em negociações desse porte.

Segundo, existe a necessidade de um ajuste contratual. O próprio Memphis reconhece que precisa adequar valores ou condições para continuar. Esse ponto indica que o Corinthians não pretende manter o contrato atual nos mesmos moldes financeiros, buscando um equilíbrio dentro da realidade do clube.

Por fim, entra o fator decisivo: captação de parceiros financeiros. O clube trabalha para trazer investidores ou patrocinadores que ajudem a bancar o custo do jogador. Marcelo Paz admite que já há conversas iniciais com interessados, o que pode viabilizar a permanência sem comprometer tanto o orçamento.

Na prática, o Corinthians tenta montar uma equação: reduzir ou ajustar o contrato, somar receitas externas e contar com a vontade do atleta. Se essas três pontas se sustentarem, a renovação se torna viável.

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