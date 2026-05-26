Corinthians x Platense: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pela Libertadores
Equipes se enfrentam no último confronto da fase de grupos
Corinthians e Platense se enfrentam nesta quarta-feira (27), às 21h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). O confronto, válido pela sexta rodada da Libertadores, terá transmissão da TV Globo e Paramount. ➡️Clique para assistir no Paramount
O Corinthians lidera o Grupo E com 11 pontos, três vitórias, dois empates e ainda sem derrotas. A equipe marcou oito gols e deu duas assistências. Com a liderança da chave já garantida, o time de Fernando Diniz agora busca a liderança geral da competição. Para isso, precisa torcer contra Flamengo, Independiente Rivadavia, Mirassol e Rosario Central na rodada.
Já o Platense soma sete pontos, com duas vitórias, um empate e duas derrotas. A equipe marcou seis gols e deu sete assistências, ocupando a vice-liderança do grupo, mas ainda sem vaga garantida na próxima fase. Em caso de derrota, terá de torcer contra o Santa Fé, que enfrenta o Peñarol.
Histórico do confronto
As equipes se enfrentaram apenas uma vez em toda a história, justamente na partida da primeira rodada da competição. Na ocasião, o Corinthians marcou a estreia de Fernando Diniz no torneio com vitória por 2 a 0, gols de Kayke e Yuri Alberto.
✅ FICHA TÉCNICA
CORINTHIANS X PLATENSE
Libertadores
📆 Data e horário: quarta-feira, 27 de maio de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
📺 Onde assistir: TV Globo e Paramount
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Alexis Herrera (VEN)
🚩 Assistentes: Alberto Ponte (VEN) e Erizon Nieto (VEN)
🖥️ VAR: Reyes Soto (VEN)
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
CORINTHIANS: Hugo Souza; Pedro Milans, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Allan, Raniele, Matheus Pereira e Rodrigo Garro; Lingard (Labyad) e Memphis Depay. (Técnico: Fernando Diniz)
PLATENSE: Matías Borgogno; Agustín Lagos, Ignacio Vázquez, Mateo Mendia e Tomás Silva; Ivan Gomez, Maximiliano Amarfil, Ferreira e Franco Zapiola; Guido Mainero e Gonzalo Lencina. (Técnico: Walter Adrian Zunino)
