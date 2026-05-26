'Limpeza', cerveja e pagode: torcida do Corinthians comemora expulsão de Andrés Sánchez

A expulsão do ex-presidente Andrés Sánchez do quadro de sócios do Corinthians foi comemorada por torcedores que estiveram no Parque São Jorge na noite desta segunda-feira (25).

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No entorno da entrada principal da sede social, os torcedores permaneceram no local mesmo após o encerramento da reunião e a saída dos conselheiros. Com churrasco comercializado por ambulantes, realizaram "brindes" com latas de cerveja, além de colocarem caixas de som com pagode para celebrar o resultado da votação.

Outra cena que chamou atenção foi a instalação de uma máquina de bolhas de sabão por parte de torcedores do clube, em um ato simbólico que, segundo os presentes, representava a "limpeza no clube" após a decisão.

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No momento em que a votação foi encerrada, também houve uma queima de fogos no entorno da sede social. No local, estiveram presentes integrantes de torcidas organizadas do Corinthians, como Gaviões da Fiel e Camisa 12, que participaram das manifestações e celebrações.

Protesto antes da decisão

A votação para o afastamento do dirigente foi fechada ao público. Do lado de fora, porém, torcidas organizadas do Corinthians convocaram uma manifestação.

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Os membros das torcidas organizaram protestos antes do início da votação, marcada para 18h, e chegaram ao local por volta das 16h.

Entre faixas e cânticos de protesto, os torcedores chamavam Andrés Sánchez de "ladrão". Os presentes também cobravam os conselheiros e exigiam a expulsão do ex-presidente.

"Ladrão, devolve o Coringão pro povão" "Ladrão, fora Andrés Sánchez, c***" "Não é mole, não, a expulsão do Andrés virou obrigação" "Ô conselheiro, presta atenção, chegou o dia, queremos expulsão"

A votação para saída de Andrés Sánchez

Na votação do conselho do Corinthians, Andrés Sánchez recebeu 112 votos a favor da expulsão, 49 contrários e seis abstenções, totalizando 167 participantes. O ex-cartola não compareceu e foi representado por três advogados durante a reunião.

As acusações envolvem R$ 480 mil gastos com o cartão corporativo do clube entre agosto de 2018 e fevereiro de 2021, durante o terceiro mandato de Andrés Sanchez. O ex-presidente argumentou que utilizou o cartão do Corinthians por engano, após confundi-lo com o cartão pessoal, já que ambos são do mesmo banco. Além disso, a defesa argumenta que o Corinthians não possui regras internas específicas para regulamentar a utilização do cartão corporativo.

Faixas no entorno do Parque São Jorge (Foto: Guilherme Lesnok/LANCE!)

No ano passado, Andrés Sanchez admitiu que gastou cerca de R$ 9 mil do cartão corporativo do Corinthians em uma viagem para Tibau do Sul, no Rio Grande do Norte, em 2020, quando ainda era presidente do clube alvinegro. O ex-dirigente alega que reembolsou o clube em R$ 15 mil.

A denúncia também resultou no indiciamento de Andrés Sanchez pelo Ministério Público por crimes tributários, apropriação indébita e lavagem de dinheiro.

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