'Limpeza', cerveja e pagode: torcida do Corinthians comemora expulsão de Andrés Sánchez
Torcedores celebram decisão em frente ao Parque São Jorge
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A expulsão do ex-presidente Andrés Sánchez do quadro de sócios do Corinthians foi comemorada por torcedores que estiveram no Parque São Jorge na noite desta segunda-feira (25).
Andrés Sanchez é expulso do quadro de sócios do Corinthians
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Andrés Sanchez pode ser expulso do quadro de sócios do Corinthians
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No entorno da entrada principal da sede social, os torcedores permaneceram no local mesmo após o encerramento da reunião e a saída dos conselheiros. Com churrasco comercializado por ambulantes, realizaram "brindes" com latas de cerveja, além de colocarem caixas de som com pagode para celebrar o resultado da votação.
Outra cena que chamou atenção foi a instalação de uma máquina de bolhas de sabão por parte de torcedores do clube, em um ato simbólico que, segundo os presentes, representava a "limpeza no clube" após a decisão.
No momento em que a votação foi encerrada, também houve uma queima de fogos no entorno da sede social. No local, estiveram presentes integrantes de torcidas organizadas do Corinthians, como Gaviões da Fiel e Camisa 12, que participaram das manifestações e celebrações.
Protesto antes da decisão
A votação para o afastamento do dirigente foi fechada ao público. Do lado de fora, porém, torcidas organizadas do Corinthians convocaram uma manifestação.
Os membros das torcidas organizaram protestos antes do início da votação, marcada para 18h, e chegaram ao local por volta das 16h.
Entre faixas e cânticos de protesto, os torcedores chamavam Andrés Sánchez de "ladrão". Os presentes também cobravam os conselheiros e exigiam a expulsão do ex-presidente.
- "Ladrão, devolve o Coringão pro povão"
- "Ladrão, fora Andrés Sánchez, c***"
- "Não é mole, não, a expulsão do Andrés virou obrigação"
- "Ô conselheiro, presta atenção, chegou o dia, queremos expulsão"
A votação para saída de Andrés Sánchez
Na votação do conselho do Corinthians, Andrés Sánchez recebeu 112 votos a favor da expulsão, 49 contrários e seis abstenções, totalizando 167 participantes. O ex-cartola não compareceu e foi representado por três advogados durante a reunião.
As acusações envolvem R$ 480 mil gastos com o cartão corporativo do clube entre agosto de 2018 e fevereiro de 2021, durante o terceiro mandato de Andrés Sanchez. O ex-presidente argumentou que utilizou o cartão do Corinthians por engano, após confundi-lo com o cartão pessoal, já que ambos são do mesmo banco. Além disso, a defesa argumenta que o Corinthians não possui regras internas específicas para regulamentar a utilização do cartão corporativo.
No ano passado, Andrés Sanchez admitiu que gastou cerca de R$ 9 mil do cartão corporativo do Corinthians em uma viagem para Tibau do Sul, no Rio Grande do Norte, em 2020, quando ainda era presidente do clube alvinegro. O ex-dirigente alega que reembolsou o clube em R$ 15 mil.
A denúncia também resultou no indiciamento de Andrés Sanchez pelo Ministério Público por crimes tributários, apropriação indébita e lavagem de dinheiro.
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