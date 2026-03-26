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Corinthians segue preparação na Data Fifa de olho em sequência de nove jogos

Preparação no CT Dr. Joaquim Grava mira calendário intenso do mês de abril

Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 26/03/2026
15:49
Atualizado há 2 minutos
Jesse Lingard, meia-atacante do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)
imagem cameraJesse Lingard, meia-atacante do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)
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O Corinthians concluiu nesta quinta-feira (26) o segundo dia de atividades durante a pausa da Data Fifa. No CT Dr. Joaquim Grava, o elenco realizou trabalhos técnicos e táticos com foco na sequência de compromissos que terá pela frente.

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A programação de treinamentos mira a maratona de partidas que o time disputará nas próximas semanas. O Alvinegro terá nove jogos ao longo do mês de abril, o que exige preparação física e ajustes estratégicos por parte da comissão técnica.

A manhã de atividades começou com uma ativação na academia. Em seguida, os jogadores foram ao campo, onde realizaram aquecimento com movimentações coordenativas e uma dinâmica de posse de bola para dar ritmo ao treinamento.

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Na sequência, o grupo participou de um trabalho de transição com enfrentamentos em superioridade numérica, em situações de três contra dois e quatro contra três. O treino também contou com exercício de construção ofensiva com conceitos táticos e terminou com um jogo em campo reduzido, com foco na criação de jogadas.

Dorival Júnior, técnico do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)
Dorival Júnior, técnico do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

E os lesionados?

Atualmente, o Timão conta com três atletas em tratamento no Departamento Médico. O mais recente a integrar a lista é Memphis Depay. O camisa 10 sofreu uma lesão no músculo anterior da coxa direita na partida contra o Flamengo, ainda no primeiro tempo, na jogada que originou o gol de empate do Timão.

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De acordo com as informações divulgadas nesta quarta-feira (25), Memphis está na Holanda, onde realiza tratamento para o problema na coxa. A Federação não se pronunciou nem publicou imagens do jogador realizando tratamento médico com o staff da seleção.

Os outros dois jogadores já estavam lesionados antes dos jogos da última semana: Hugo e Kaio César. O lateral sofreu uma lesão no menisco e segue em tratamento. O centroavante, por sua vez, está em recuperação de uma inflamação perifibrótica no músculo posterior da coxa direita.

Confira o calendário do Corinthians no mês de abril

  1. 1º de abril – Fluminense x Corinthians – Campeonato Brasileiro
  2. 05 de abril – Corinthians x Internacional – Campeonato Brasileiro
  3. 09 de abril – Platense (ARG) x Corinthians – Libertadores
  4. 11 ou 12 de abril – Corinthians x Palmeiras – Campeonato Brasileiro
  5. 15 de abril – Corinthians x Independiente Santa Fé (COL) – Libertadores
  6. 18 ou 19 de abril – Vitória x Corinthians – Campeonato Brasileiro
  7. 22 de abril – Barra-SC x Corinthians – Copa do Brasil
  8. 25 ou 26 de abril – Corinthians x Vasco da Gama – Campeonato Brasileiro
  9. 30 de abril – Corinthians x Peñarol – Libertadores 

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