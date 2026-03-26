O Corinthians concluiu nesta quinta-feira (26) o segundo dia de atividades durante a pausa da Data Fifa. No CT Dr. Joaquim Grava, o elenco realizou trabalhos técnicos e táticos com foco na sequência de compromissos que terá pela frente.

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A programação de treinamentos mira a maratona de partidas que o time disputará nas próximas semanas. O Alvinegro terá nove jogos ao longo do mês de abril, o que exige preparação física e ajustes estratégicos por parte da comissão técnica.

A manhã de atividades começou com uma ativação na academia. Em seguida, os jogadores foram ao campo, onde realizaram aquecimento com movimentações coordenativas e uma dinâmica de posse de bola para dar ritmo ao treinamento.

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Na sequência, o grupo participou de um trabalho de transição com enfrentamentos em superioridade numérica, em situações de três contra dois e quatro contra três. O treino também contou com exercício de construção ofensiva com conceitos táticos e terminou com um jogo em campo reduzido, com foco na criação de jogadas.

Dorival Júnior, técnico do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

E os lesionados?

Atualmente, o Timão conta com três atletas em tratamento no Departamento Médico. O mais recente a integrar a lista é Memphis Depay. O camisa 10 sofreu uma lesão no músculo anterior da coxa direita na partida contra o Flamengo, ainda no primeiro tempo, na jogada que originou o gol de empate do Timão.

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De acordo com as informações divulgadas nesta quarta-feira (25), Memphis está na Holanda, onde realiza tratamento para o problema na coxa. A Federação não se pronunciou nem publicou imagens do jogador realizando tratamento médico com o staff da seleção.

Os outros dois jogadores já estavam lesionados antes dos jogos da última semana: Hugo e Kaio César. O lateral sofreu uma lesão no menisco e segue em tratamento. O centroavante, por sua vez, está em recuperação de uma inflamação perifibrótica no músculo posterior da coxa direita.

Confira o calendário do Corinthians no mês de abril

1º de abril – Fluminense x Corinthians – Campeonato Brasileiro 05 de abril – Corinthians x Internacional – Campeonato Brasileiro 09 de abril – Platense (ARG) x Corinthians – Libertadores 11 ou 12 de abril – Corinthians x Palmeiras – Campeonato Brasileiro 15 de abril – Corinthians x Independiente Santa Fé (COL) – Libertadores 18 ou 19 de abril – Vitória x Corinthians – Campeonato Brasileiro 22 de abril – Barra-SC x Corinthians – Copa do Brasil 25 ou 26 de abril – Corinthians x Vasco da Gama – Campeonato Brasileiro 30 de abril – Corinthians x Peñarol – Libertadores

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