O Corinthians negocia a contratação de Jesse Lingard, jogador que soma gols em Copas do Mundo, participações decisivas na Premier League e passagens por grandes clubes da Inglaterra. O meia-atacante chega ao radar alvinegro com um histórico ofensivo relevante ao longo da carreira.

Lingard atuou por último no FC Seoul, da Coreia do Sul. Antes de chegar ao clube sul-coreano, o meia viveu momentos frustrantes na carreira, como a passagem pelo Nottingham Forest, período em que sofreu com lesões e problemas físicos, o que o fez perder espaço entre os titulares.

Revelado pelo Manchester United, o jogador chegou a disputar a Copa do Mundo de 2018, com seis partidas e um gol marcado. Assim, o Lance! reuniu todos os números do jogador na carreira.

Veja abaixo:

Jesse Lingard pelo FC Seoul

67 jogos (60 titular) 19 gols 11 assistência 172 minutos para participar de gol 2.4 finalizações por jogo (1.0 no gol) 0.5 dribles certos por jogo 2.2 passes decisivos por jogo 24 grandes chances criadas 58% de conversão em grandes chances 2.4 duelos ganhos por jogo 38% de eficiência nos duelos 1.0 faltas sofridas por jogo Nota Sofascore 7.31

Jesse Lingard pelo Nottingham Forest

20 jogos (14 titular) 2 gols 2 assistências 278 minutos para participar de gol 1.0 finalizações por jogo (0.4 no gol) 0.3 dribles certos por jogo 0.8 passes decisivos por jogo 2 grandes chances criadas 50% de conversão em grandes chances 1.3 duelos ganhos por jogo 40% de eficiência nos duelos 0.7 faltas sofridas por jogo Nota Sofascore 6.73

Jesse Lingard pelo West Ham

16 jogos (16 titular) 9 gols 4 assistências 110 minutos para participar de gol 2.6 finalizações por jogo (1.4 no gol) 1.1 dribles certos por jogo 1.1 passes decisivos por jogo 3 grandes chances criadas 75% de conversão em grandes chances 3.0 duelos ganhos por jogo 41% de eficiência nos duelos 1.3 faltas sofridas por jogo Nota Sofascore 7.11

Jesse Lingard pelo Manchester United

232 jogos (143 titular) 35 gols 20 assistências 228 minutos para participar de gol 1.4 finalizações por jogo (0.5 no gol) 0.7 dribles certos por jogo 0.9 passes decisivos por jogo 26 grandes chances criadas 22% de conversão em grandes chances 2.7 duelos ganhos por jogo 42% de eficiência nos duelos 0.8 faltas sofridas por jogo Nota Sofascore 6.82

Jesse Lingard pela Inglaterra

32 jogos (18 titular) 6 gols 4 assistências 183 minutos para participar de gol 2.2 finalizações por jogo (0.6 no gol) 0.9 dribles certos por jogo 1.1 passes decisivos por jogo 6 grandes chances criadas 2.7 duelos ganhos por jogo 46% de eficiência nos duelos 0.9 faltas sofridas por jogo Nota Sofascore 7.05

Jesse Lingard pelo Derby County

15 jogos (7 titular) 2 gols 2 assistências

Jesse Lingard pelo Brighton

17 jogos (17 titular) 4 gols 3 assistências

Jesse Lingard pelo Birmingham City

13 jogos (13 titular) 6 gols 3 assistências

Jesse Lingard pelo Leicester City

5 jogos (0 titular)

81 minutos em campo

Jesse Lingard, provável reforçod o Corinthians (Foto: Divulgação/AFP)

Negociação com o Corinthians

O Corinthians tem negociação avançada para acertar a contratação do jogador inglês Jesse Lingard, de 33 anos. O Lance! apurou que o contrato terá validade até o final da temporada.

Ainda não há acordo fechado, mas o modelo prevê a chegada sem custos de transferência, com o Corinthians arcando com os salários. Recentemente, Lingard também foi sondado pelo Remo.

