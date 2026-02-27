menu hamburguer
Futebol Nacional

Provável reforço do Corinthians, Jesse Lingard tem gol em Copa do Mundo e destaque na Premier League

Timão tem negociações avançadas com o meio-atacante ex-Manchester United

Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 27/02/2026
14:30
Lingard - Inglaterra
imagem cameraLingard marcou gol em Copa do Mundo (Foto: Reprodução)
O Corinthians negocia a contratação de Jesse Lingard, jogador que soma gols em Copas do Mundo, participações decisivas na Premier League e passagens por grandes clubes da Inglaterra. O meia-atacante chega ao radar alvinegro com um histórico ofensivo relevante ao longo da carreira.

Lingard atuou por último no FC Seoul, da Coreia do Sul. Antes de chegar ao clube sul-coreano, o meia viveu momentos frustrantes na carreira, como a passagem pelo Nottingham Forest, período em que sofreu com lesões e problemas físicos, o que o fez perder espaço entre os titulares.

Revelado pelo Manchester United, o jogador chegou a disputar a Copa do Mundo de 2018, com seis partidas e um gol marcado. Assim, o Lance! reuniu todos os números do jogador na carreira.

Veja abaixo:

Jesse Lingard pelo FC Seoul

  1. 67 jogos (60 titular)
  2. 19 gols
  3. 11 assistência
  4. 172 minutos para participar de gol
  5. 2.4 finalizações por jogo (1.0 no gol)
  6. 0.5 dribles certos por jogo
  7. 2.2 passes decisivos por jogo
  8. 24 grandes chances criadas
  9. 58% de conversão em grandes chances
  10. 2.4 duelos ganhos por jogo
  11. 38% de eficiência nos duelos
  12. 1.0 faltas sofridas por jogo
  13. Nota Sofascore 7.31

Jesse Lingard pelo Nottingham Forest

  1. 20 jogos (14 titular)
  2. 2 gols
  3. 2 assistências
  4. 278 minutos para participar de gol
  5. 1.0 finalizações por jogo (0.4 no gol)
  6. 0.3 dribles certos por jogo
  7. 0.8 passes decisivos por jogo
  8. 2 grandes chances criadas
  9. 50% de conversão em grandes chances
  10. 1.3 duelos ganhos por jogo
  11. 40% de eficiência nos duelos
  12. 0.7 faltas sofridas por jogo
  13. Nota Sofascore 6.73

Jesse Lingard pelo West Ham

  1. 16 jogos (16 titular)
  2. 9 gols
  3. 4 assistências
  4. 110 minutos para participar de gol
  5. 2.6 finalizações por jogo (1.4 no gol)
  6. 1.1 dribles certos por jogo
  7. 1.1 passes decisivos por jogo
  8. 3 grandes chances criadas
  9. 75% de conversão em grandes chances
  10. 3.0 duelos ganhos por jogo
  11. 41% de eficiência nos duelos
  12. 1.3 faltas sofridas por jogo
  13. Nota Sofascore 7.11

Jesse Lingard pelo Manchester United

  1. 232 jogos (143 titular)
  2. 35 gols
  3. 20 assistências
  4. 228 minutos para participar de gol
  5. 1.4 finalizações por jogo (0.5 no gol)
  6. 0.7 dribles certos por jogo
  7. 0.9 passes decisivos por jogo
  8. 26 grandes chances criadas
  9. 22% de conversão em grandes chances
  10. 2.7 duelos ganhos por jogo
  11. 42% de eficiência nos duelos
  12. 0.8 faltas sofridas por jogo
  13. Nota Sofascore 6.82

Jesse Lingard pela Inglaterra

  1. 32 jogos (18 titular)
  2. 6 gols
  3. 4 assistências
  4. 183 minutos para participar de gol
  5. 2.2 finalizações por jogo (0.6 no gol)
  6. 0.9 dribles certos por jogo
  7. 1.1 passes decisivos por jogo
  8. 6 grandes chances criadas
  9. 2.7 duelos ganhos por jogo
  10. 46% de eficiência nos duelos
  11. 0.9 faltas sofridas por jogo
  12. Nota Sofascore 7.05

Jesse Lingard pelo Derby County

  1. 15 jogos (7 titular)
  2. 2 gols
  3. 2 assistências

Jesse Lingard pelo Brighton

  1. 17 jogos (17 titular)
  2. 4 gols
  3. 3 assistências

Jesse Lingard pelo Birmingham City

  1. 13 jogos (13 titular)
  2. 6 gols
  3. 3 assistências

Jesse Lingard pelo Leicester City

  • 5 jogos (0 titular)
  • 81 minutos em campo
Jesse Lingard, provável reforçod o Corinthians (Foto: Divulgação/AFP)
Jesse Lingard, provável reforçod o Corinthians (Foto: Divulgação/AFP)

Negociação com o Corinthians

O Corinthians tem negociação avançada para acertar a contratação do jogador inglês Jesse Lingard, de 33 anos. O Lance! apurou que o contrato terá validade até o final da temporada.

Ainda não há acordo fechado, mas o modelo prevê a chegada sem custos de transferência, com o Corinthians arcando com os salários. Recentemente, Lingard também foi sondado pelo Remo.

