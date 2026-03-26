Corinthians x Flamengo: Memphis é denunciado pelo STJD por uso de celular
Camisa 10 do Timão pode ser suspenso e multado
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O STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) decidiu denunciar o meia-atacante Memphis Depay, do Corinthians, pelo uso de celular na partida contra o Flamengo, no empate em 1 a 1, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro.
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Segundo apuração do Lance!, o jogador do Corinthians foi denunciado com base nos artigos 258 e 191 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). Enquanto o 191 trata do descumprimento de normas administrativas e de regras, geralmente resultando em multa ao clube, o 258 tem caráter disciplinar, voltado ao comportamento em campo, e costuma gerar suspensão ao jogador ou ao técnico.
Na soma, a punição de Memphis Depay pode variar de um a seis jogos, além de multa.
Entenda o contexto do caso
Titular na partida, o holandês deixou o campo ainda aos 20 minutos do primeiro tempo após sentir um problema físico. Ele foi substituído por Rodrigo Garro e seguiu diretamente para o vestiário.
Mesmo fora do jogo, o atacante voltou a chamar atenção nos minutos finais. Aos 52 do segundo tempo, já nos acréscimos e com o placar empatado, Depay foi flagrado utilizando o celular no banco de reservas e acabou sendo advertido, em um momento que gerou repercussão. Após a atitude, ele se manifestou em suas redes sociais.
— Só para esclarecer, o momento em que usei o telefone foi exclusivamente para me comunicar com a equipe médica na Holanda. Saí para demonstrar meu apoio à minha equipe, embora pudesse ter ficado no vestiário por causa da lesão. Eu também estou chateado com o resultado do jogo. Continuamos trabalhando por dias melhores — disse o holandês.
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