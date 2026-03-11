Corinthians vê 'explosão' em vendas de camisas de Lingard: 'Impacto grande'

O Corinthians anunciou a contratação no dia 6 de março e já percebeu um crescimento no número de vendas de camisas. Nesta quarta-feira (11), às vésperas da partida diante do Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro, o Lance! esteve na loja Poderoso Timão, na Neo Química Arena, para acompanhar de perto esse impacto.

Segundo o vendedor Anderson Acenço, de 37 anos, a repercussão do jogador nas redes sociais também foi importante para o aumento nas vendas das camisas.

— Há quatro dias atrás, mais ou menos sábado (7), quando teve o vídeo, aí teve a explosão dele, todo mundo falando que ele viria, muitos acreditavam que não. Mas quando o Corinthians lançou o vídeo dele lá com as crianças e tudo mais, ele falando que sonhavam em jogar futebol, aquele clipe foi sensacional, aquele vídeo, a procura da camisa está muito em alta. Está muito em alta, de verdade. O pessoal está curtindo essa ideia da vinda dele para cá. Então, acredito que a camisa dele não vai sair mais que a do Memphis, mas vai sair bastante, assim como já vem acontecendo — disse Anderson.

A bola rola para o confronto diante do Coritiba às 21h30. O Lance! esteve no local por volta das 17h e já percebeu a loja cheia, o que reforça o apelo do torcedor e a expectativa pelo novo camisa 77.

— O impacto é grande, até porque jogou Copa do Mundo, é um jogador já bem rodado no mundo do futebol e tão conhecido quanto Memphis, acredito eu, tão conhecido quanto. É um cara que jogou por vários times na Europa e traz uma bagagem incrível para agregar no time do Corinthians. Eu acho que tem tudo para dar certo no time do Corinthians — completou.

Jesse Lingard, reforço do Corinthians (Foto: Divulgação/Corinthians)

Quando Jesse Lingard joga?

Jesse Lingard, que vem trabalhando com o elenco do Timão, não será relacionado para a partida de logo mais. O Corinthians prega cautela neste retorno, visto que o atleta não entra em campo desde novembro do ano passado, quando atuou na vitória por 2 a 1 do FC Seoul. Além disso, ainda aguarda a regularização no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF).

Por outro lado, o clube vai apresentar o jogador aos torcedores nesta noite, além de realizar a coletiva de imprensa às 20h, antes de a bola rolar, na mesma Neo Química Arena.

