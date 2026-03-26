Corinthians reage à cobrança da Justiça por inconsistência em receitas

O Corinthians divulgou uma nota sobre a cobrança da Justiça de São Paulo por explicações a respeito de inconsistências financeiras e da possibilidade de intervenção judicial no clube, relacionadas à declaração de receitas de fevereiro de 2026.

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Segundo a Justiça, representada pelo juiz Guilherme Cavalcanti Lamego, há inconsistências no RCE (Regime de Centralização de Execuções), além da indicação de que o clube deixou de informar R$ 149 milhões no mês passado.

O Corinthians apresentou o valor de R$ 64,2 milhões, enquanto os dados apontam uma receita de R$ 213,4 milhões em fevereiro, diferença que corresponde ao montante citado pela decisão judicial.

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Em comunicado oficial, o Corinthians apresentou um cronograma das explicações enviadas às autoridades, indicando datas, horários e o teor das manifestações encaminhadas ao longo do processo.

No posicionamento, o clube também afirmou que houve distorções na divulgação das informações e criticou o que classificou como uma tentativa de descredibilização impulsionada por influenciadores nas redes sociais.

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Osmar Stabile, presidente do Corinthians (Foto: Theo Daolio/Ekobanpress/Gazeta Press)

Veja abaixo a nota do Corinthians sobre cobrança

"O Sport Club Corinthians Paulista informa que, no âmbito do Regime Centralizado de Execuções (Processo nº 1189761-87.2024.8.26.0100), foi proferida, em 25 de março de 2026 (às 17h57min), decisão judicial que, dentre outros pontos, determinou a intimação do Clube para prestar esclarecimentos acerca de supostas inconsistências relacionadas à declaração de receitas do mês de fevereiro de 2026, com advertência quanto à eventual nomeação de observador judicial ou interventor em caso de resistência ou inconsistências persistentes.

Contudo, é importante esclarecer que, em momento anterior à referida decisão, o Clube já havia apresentado, tempestiva e formalmente e nos autos do processo, todos os esclarecimentos solicitados pela Administração Judicial.

Com efeito, no dia 24 de março de 2026, às 21h41min, o Sport Club Corinthians Paulista protocolou petição nos autos (fls. 10.332/10.339), detalhando a composição das receitas apontadas e esclarecendo, de maneira técnica e fundamentada, as divergências identificadas, incluindo, entre outros pontos, a distinção entre receitas operacionais e não operacionais, movimentações internas entre contas, operações financeiras, antecipações de recebíveis e receitas provenientes de negociação de atletas.

Antes mesmo do protocolo da referida manifestação, o Clube também realizou reunião com a Administração Judicial, oportunidade em que foram prestados esclarecimentos adicionais e reforçado o compromisso com a transparência e a cooperação no âmbito do Regime Centralizado de Execuções.

Assim, verifica-se que os esclarecimentos já haviam sido prestados e juntados aos autos em data anterior à decisão proferida em 25 de março de 2026, circunstância que será oportunamente levada ao conhecimento do Juízo por meio de nova manifestação formal.

O Sport Club Corinthians Paulista reafirma que sempre atuou de forma diligente, transparente e colaborativa no âmbito do Regime Centralizado de Execuções, mantendo diálogo constante com a Administração Judicial e fornecendo toda a documentação necessária sempre que solicitado.

O clube lamenta o desencontro de informações e repudia o alarmismo e a campanha de descrédito promovida por influenciadores digitais que desconsideram a seriedade e a relevância de um trabalho fundamental para a reestruturação financeira da instituição, prejudicando a comunicação correta entre instituição e torcida.

O Corinthians reitera, ainda, que permanece à inteira disposição do Juízo, da Administração Judicial e dos demais interessados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que eventualmente se façam necessários, reafirmando seu compromisso com a regularidade, transparência e efetividade do processo.

São Paulo, 26 de março de 2026

Sport Club Corinthians Paulista"

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