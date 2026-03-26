O Barra FC anunciou, nesta quinta-feira (26), a saída do atacante Geovany Soares, de 25 anos. O jogador acertou transferência para o Atlético-GO e disputará a Série B do Campeonato Brasileiro.

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Principal nome no elenco do Barra FC, Geovany disputou 14 partidas, sendo 13 como titular, e somou três gols e três assistências. O desempenho ofensivo também aparece na média de participação direta em gol a cada 189 minutos, além de uma grande chance criada ao longo da temporada.

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Nos indicadores de produção em campo, o jogador registra média de 2,4 passes decisivos por jogo e 1,6 finalizações por partida, sendo 0,5 no gol. São 7.3 finalizações necessárias para marcar, com 70% de eficiência nos dribles e média de 3.1 dribles certos por jogo. O atacante também apresenta 47% de aproveitamento nos duelos e sofre 1.4 faltas por partida. O desempenho geral rende nota 7.42 no Sofascore.

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O clube catarinense é adversário do Corinthians na Copa do Brasil. As datas-base para os jogos de ida são 22 e 23 de abril, e para os de volta, 13 e 14 de maio. O Barra-SC abre o confronto em casa, e o Timão decide a classificação na Neo Química Arena.

Antes do duelo diante do Corinthians, a equipe eliminou América-MG e Volta Redonda.

Geovany Soares (Foto: Richard Ferrari/Thenews2/Gazeta Press)

Veja abaixo a nota completa do Barra:

OBRIGADO, GEOVANY SOARES! 🤝🔵⚪

O Barra Futebol Clube comunica oficialmente a transferência do atacante Geovany Soares para o Atlético-GO.

Um dos destaques do elenco na nossa histórica conquista do Campeonato Catarinense 2026 e Copa do Brasil, o atleta agora seguirá para novos desafios no futebol nacional, onde disputará a Série B do Campeonato Brasileiro e a 5ª fase da Copa do Brasil.

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Agradecemos imensamente por todo o empenho, dedicação e pelos gols marcados com a camisa do Pescador. O seu nome já está gravado na história do nosso clube.

Desejamos muito sucesso na sequência da sua carreira, Geovany! 🔵⚪

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