Laboratório do Corinthians: Diniz roda o elenco, mas quem realmente subiu de patamar?
Atuação na Copa do Brasil serve para definir quem ganha fôlego no Timão
- Matéria
- Mais Notícias
O Corinthians venceu o Barra por 1 a 0 na noite desta terça-feira (21), com gol de Jesse Lingard, um dos nomes que ganhou oportunidade do técnico Fernando Diniz. Na escalação, o treinador optou por um time misto para poupar os titulares, que vinham em grande sequência.
Diniz vê Corinthians com ‘sua cara’, mas lamenta pouco tempo de treino
Corinthians
Lingard celebra o primeiro gol pelo Corinthians e destaca Diniz: ‘Me deu confiança’
Corinthians
Lingard vira assunto em Barra x Corinthians: ‘Se preparem’
Fora de Campo
Entre os principais nomes, além de Jesse Lingard, o lateral Angileri, o volante Matheus Pereira e os atacantes Dieguinho, Pedro Raul e Vitinho receberam chances para tentar convencer Fernando Diniz a conquistar uma vaga.
Apesar da oportunidade, o jogo foi distante de grandes emoções. A equipe teve apenas uma grande chance clara e sete finalizações no gol. O time distribuiu 552 passes e viu o goleiro Kauê fazer três grandes defesas.
— São as duas coisas (time misto por controle de carga e testar novos nomes). Contra o Santa Fe, eu falei que jogador não é só músculo e osso. Juntando todos os componentes, dados fisiológicos, que são muito atuantes, conversando com jogadores, especialmente depois do jogo contra o Vitória, eu achei importante preservar os jogadores. Só um titular jogou a partida inteira, que foi o Gustavo Henrique; o outro seria o Kayke. O Matheuzinho não jogou contra o Vitória por causa da expulsão. Era um time mesclado, todo modificado. Acho que foi a somatória de todos os fatores: fisiológicos e biológicos, e da percepção que eu tive com os jogadores e na conversa com outros componentes do Corinthians. Gosto de conversar para tomar a melhor decisão — disse Fernando Diniz.
— Acho que foi um acerto tirar o pé. E também temos um time para colocar. Os jogadores têm um nível parecido. Às vezes, a manutenção se dá porque o time vem ganhando entrosamento e tem mais chances de ganhar os jogos. Mas o nível do elenco é muito homogêneo — completa o treinador.
Veja abaixo o desempenho dos jogadores do Corinthians
Dieguinho
Dieguinho teve uma atuação discreta na vitória por 1 a 0. Sem a bola, contribuiu com quatro recuperações e um corte, mostrando compromisso defensivo. Com a posse, registrou um passe decisivo, mas poderia ter apresentado mais, principalmente nas jogadas pelas pontas e nas ações individuais de drible, onde teve pouco impacto. Era uma oportunidade importante para se destacar e ganhar espaço, como Kayke conseguiu em outro momento.
Dieguinho vs Barra (21/04)
- 62 minutos em campo
- 1 passe decisivo
- 1/2 cruzamentos certos
- 85% de acerto no passe
- 2/3 passes longos certos
- 1/2 dribles certos
- 4 bolas recuperadas
- 1 corte
- Nota Sofascore 6.7
Dieguinho pelo Corinthians em 2026
- 12 jogos (2 titular)
- 1 gol
- 1 assistência
- 207 minutos para participar de gol
- 7 passes decisivos
- 2 grandes chances criadas
- 10 finalizações (3 no gol)
- 35% de eficiência nos dribles
- 0.6 dribles certos por jogo
- 38% de eficiência nos duelos
- 1.5 duelos ganhos por jogo
- 4 faltas sofridas
- Nota Sofascore 6.66
Jesse Lingard
Entre os nomes citados, quem mais aproveitou a oportunidade foi Jesse Lingard. Além de marcar o gol da vitória, o meia-atacante foi o jogador mais decisivo da partida, participando das principais ações ofensivas e mostrando boa movimentação.
Lingard vs Barra (21/04)
- 62 minutos em campo
- 1 gol
- 1 finalização (1 no gol)
- 81% de acerto no passe
- 38 ações com a bola
- 1 bola recuperada
- 1/2 duelos ganhos
- Nota Sofascore 7.4
Lingard pelo Corinthians em 2026
- 7 jogos (2 titular)
- 1 gol
- 218 minutos para participar de gol
- 3 finalizações (2 no gol)
- 36% de eficiência nos duelos
- 0.7 duelos ganhos por jogo
- 2 faltas sofridas
- Nota Sofascore 6.68
➡️ Clique aqui e baixe o app do Sofascore para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real
Matheus Pereira
Matheus Pereira teve uma atuação abaixo, com dificuldades para se firmar no meio-campo. Apesar do volume de jogo, com 63 ações com a bola, cometeu erros de passe e não conseguiu dar fluidez à equipe, sendo lento na transição ofensiva. Defensivamente, até contribuiu com cinco recuperações, duas interceptações e um corte, mas teve dificuldade nos desarmes, vencendo apenas três de seis duelos. Faltou maior intensidade e precisão para aproveitar a oportunidade e se destacar.
Matheus Pereira vs Barra (21/04)
- 77 minutos em campo
- 85% de acerto no passe
- 1/3 passes longos certos
- 63 ações com a bola
- 1/1 drible certo
- 2 interceptações
- 1 corte
- 5 bolas recuperadas
- 3/6 duelos ganhos
- Nota Sofascore 6.6
Matheus Pereira pelo Corinthians em 2026
- 15 jogos (9 titular)
- 6 passes decisivos
- 85% de acerto no passe
- 12 finalizações (2 no gol)
- 8 desarmes
- 8 interceptações
- 51 bolas recuperadas
- 40% de eficiência nos duelos
- 1.1 duelos ganhos por jogo
- 15 faltas
- 6 cartões amarelos
- Nota Sofascore 6.81
Angileri
Angileri teve atuação consistente, com destaque principalmente na parte defensiva. Em 90 minutos, contribuiu com dois desarmes, dois cortes e cinco recuperações, além de vencer quatro de sete duelos. Com a bola, mostrou bom nível de precisão nos passes e participação ativa, com 77 ações, mas apareceu pouco no apoio ofensivo e nas jogadas mais agudas. Foi importante na sustentação do sistema defensivo, embora sem grande impacto no ataque.
Angileri vs Barra (21/04)
- 90 minutos em campo
- 91% de acerto no passe
- 4/7 passes longos certos
- 77 ações com a bola
- 1/2 dribles certos
- 2 desarmes
- 2 cortes
- 5 bolas recuperadas
- 4/7 duelos ganhos
- Nota Sofascore 7.1
Angileri pelo Corinthians em 2026
- 6 jogos (4 titular)
- 3 passes decisivos
- 0.5 cruzamentos certos por jogo
- 58% de acerto no passe longo
- 1.5 desarmes por jogo
- 2.3 bolas recuperadas por jogo
- 68% de eficiência nos duelos
- 4 faltas
- 2 cartões amarelos
- Nota Sofascore 7.03
Pedro Raul
Pedro Raul teve atuação abaixo, com pouca presença no comando ofensivo. Em 77 minutos, finalizou apenas uma vez e sequer acertou o gol, além de ter dificuldade nos duelos, vencendo três de 12. Para quem busca espaço no ataque e tenta se firmar como opção, poderia ter contribuído mais em volume e imposição física. Ainda assim, acabou decisivo ao dar a assistência para o gol.
Pedro Raul vs Barra (21/04)
- 77 minutos em campo
- 1 assistência
- 1 finalização (0 no gol)
- 1 grande chance criada
- 1 passe decisivo
- 1 bola recuperada
- 1 interceptação
- 3/12 duelos ganhos
- Nota Sofascore 6.1
Pedro Raul pelo Corinthians em 2026
- 16 jogos (3 titular)
- 2 assistências
- 188 minutos para participar de gol
- 10 finalizações (1 no gol)
- 1 grande chance criada
- 2 passes decisivos
- 0% de conversão em grandes chances (0/3)
- 38% de eficiência nos duelos
- 4 faltas sofridas
- Nota Sofascore 6.43
Vitinho
Vitinho entrou ainda no primeiro tempo, na vaga de Kayke, e teve participação limitada. Tentou se movimentar, buscou espaço e arriscou uma finalização, mas sem sucesso. Teve baixo impacto nos duelos, sem vencer nenhuma das quatro disputas, e pouco conseguiu produzir em termos ofensivos. Apesar de algum esforço e contribuição pontual na recomposição, ficou aquém da expectativa, especialmente pelo que já apresentou na carreira.
Vitinho vs Barra (21/04)
- 75 minutos em campo
- 1 finalização (0 no gol)
- 79% de acerto no passe
- 3 bolas recuperadas
- 0/4 duelos ganhos
- 1 interceptação
- Nota Sofascore 6.4
Vitinho pelo Corinthians em 2026
- 19 jogos (8 titular)
- 1 gol
- 1 assistência
- 435 minutos para participar de gol
- 19 passes decisivos
- 27 finalizações (7 no gol)
- 54% de eficiência nos dribles
- 1.0 dribles certos por jogo
- 54% de eficiência nos duelos
- 3.1 duelos ganhos por jogo
- 11 faltas sofridas
- Nota Sofascore 6.85
Quem melhor aproveitou a chance?
Nesse contexto, é importante destacar que Angileri e Jesse Lingard foram quem melhor aproveitaram as chances. Outros nomes também merecem menção, como o goleiro Kauê e o zagueiro André Ramalho, que já teve papel relevante no passado e foi titular nas conquistas do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil.
Por outro lado, há jogadores que ainda buscam atuações mais consistentes para mostrar ao técnico Fernando Diniz que podem fazer a diferença em um trabalho ainda em construção.
🍀Aposte na vitória do Corinthians na disputa no Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
- Matéria
- Mais Notícias