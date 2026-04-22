O Corinthians venceu o Barra por 1 a 0 na noite desta terça-feira (21), com gol de Jesse Lingard, um dos nomes que ganhou oportunidade do técnico Fernando Diniz. Na escalação, o treinador optou por um time misto para poupar os titulares, que vinham em grande sequência.

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Entre os principais nomes, além de Jesse Lingard, o lateral Angileri, o volante Matheus Pereira e os atacantes Dieguinho, Pedro Raul e Vitinho receberam chances para tentar convencer Fernando Diniz a conquistar uma vaga.

Apesar da oportunidade, o jogo foi distante de grandes emoções. A equipe teve apenas uma grande chance clara e sete finalizações no gol. O time distribuiu 552 passes e viu o goleiro Kauê fazer três grandes defesas.

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— São as duas coisas (time misto por controle de carga e testar novos nomes). Contra o Santa Fe, eu falei que jogador não é só músculo e osso. Juntando todos os componentes, dados fisiológicos, que são muito atuantes, conversando com jogadores, especialmente depois do jogo contra o Vitória, eu achei importante preservar os jogadores. Só um titular jogou a partida inteira, que foi o Gustavo Henrique; o outro seria o Kayke. O Matheuzinho não jogou contra o Vitória por causa da expulsão. Era um time mesclado, todo modificado. Acho que foi a somatória de todos os fatores: fisiológicos e biológicos, e da percepção que eu tive com os jogadores e na conversa com outros componentes do Corinthians. Gosto de conversar para tomar a melhor decisão — disse Fernando Diniz.

— Acho que foi um acerto tirar o pé. E também temos um time para colocar. Os jogadores têm um nível parecido. Às vezes, a manutenção se dá porque o time vem ganhando entrosamento e tem mais chances de ganhar os jogos. Mas o nível do elenco é muito homogêneo — completa o treinador.

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Fernando Diniz, técnico do Corinthians (Foto: Heuler Andrey/DiaEsportivo/Folhapress)

Veja abaixo o desempenho dos jogadores do Corinthians

Dieguinho

Dieguinho teve uma atuação discreta na vitória por 1 a 0. Sem a bola, contribuiu com quatro recuperações e um corte, mostrando compromisso defensivo. Com a posse, registrou um passe decisivo, mas poderia ter apresentado mais, principalmente nas jogadas pelas pontas e nas ações individuais de drible, onde teve pouco impacto. Era uma oportunidade importante para se destacar e ganhar espaço, como Kayke conseguiu em outro momento.

Dieguinho vs Barra (21/04)

62 minutos em campo 1 passe decisivo 1/2 cruzamentos certos 85% de acerto no passe 2/3 passes longos certos 1/2 dribles certos 4 bolas recuperadas 1 corte Nota Sofascore 6.7

Dieguinho pelo Corinthians em 2026

12 jogos (2 titular) 1 gol 1 assistência 207 minutos para participar de gol 7 passes decisivos 2 grandes chances criadas 10 finalizações (3 no gol) 35% de eficiência nos dribles 0.6 dribles certos por jogo 38% de eficiência nos duelos 1.5 duelos ganhos por jogo 4 faltas sofridas Nota Sofascore 6.66

Jesse Lingard

Entre os nomes citados, quem mais aproveitou a oportunidade foi Jesse Lingard. Além de marcar o gol da vitória, o meia-atacante foi o jogador mais decisivo da partida, participando das principais ações ofensivas e mostrando boa movimentação.

Lingard vs Barra (21/04)

62 minutos em campo 1 gol 1 finalização (1 no gol) 81% de acerto no passe 38 ações com a bola 1 bola recuperada 1/2 duelos ganhos Nota Sofascore 7.4

Lingard pelo Corinthians em 2026

7 jogos (2 titular) 1 gol 218 minutos para participar de gol 3 finalizações (2 no gol) 36% de eficiência nos duelos 0.7 duelos ganhos por jogo 2 faltas sofridas Nota Sofascore 6.68

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Matheus Pereira

Matheus Pereira teve uma atuação abaixo, com dificuldades para se firmar no meio-campo. Apesar do volume de jogo, com 63 ações com a bola, cometeu erros de passe e não conseguiu dar fluidez à equipe, sendo lento na transição ofensiva. Defensivamente, até contribuiu com cinco recuperações, duas interceptações e um corte, mas teve dificuldade nos desarmes, vencendo apenas três de seis duelos. Faltou maior intensidade e precisão para aproveitar a oportunidade e se destacar.

Matheus Pereira vs Barra (21/04)

77 minutos em campo 85% de acerto no passe 1/3 passes longos certos 63 ações com a bola 1/1 drible certo 2 interceptações 1 corte 5 bolas recuperadas 3/6 duelos ganhos Nota Sofascore 6.6

Matheus Pereira pelo Corinthians em 2026

15 jogos (9 titular) 6 passes decisivos 85% de acerto no passe 12 finalizações (2 no gol) 8 desarmes 8 interceptações 51 bolas recuperadas 40% de eficiência nos duelos 1.1 duelos ganhos por jogo 15 faltas 6 cartões amarelos Nota Sofascore 6.81

Angileri

Angileri teve atuação consistente, com destaque principalmente na parte defensiva. Em 90 minutos, contribuiu com dois desarmes, dois cortes e cinco recuperações, além de vencer quatro de sete duelos. Com a bola, mostrou bom nível de precisão nos passes e participação ativa, com 77 ações, mas apareceu pouco no apoio ofensivo e nas jogadas mais agudas. Foi importante na sustentação do sistema defensivo, embora sem grande impacto no ataque.

Angileri vs Barra (21/04)

90 minutos em campo 91% de acerto no passe 4/7 passes longos certos 77 ações com a bola 1/2 dribles certos 2 desarmes 2 cortes 5 bolas recuperadas 4/7 duelos ganhos Nota Sofascore 7.1

Angileri pelo Corinthians em 2026

6 jogos (4 titular) 3 passes decisivos 0.5 cruzamentos certos por jogo 58% de acerto no passe longo 1.5 desarmes por jogo 2.3 bolas recuperadas por jogo 68% de eficiência nos duelos 4 faltas 2 cartões amarelos Nota Sofascore 7.03

Lingard marcou o gol da vitória do Corinthians (Foto: Thiago Vasconcelos Dos Santos/AGIF/Folha Press)

Pedro Raul

Pedro Raul teve atuação abaixo, com pouca presença no comando ofensivo. Em 77 minutos, finalizou apenas uma vez e sequer acertou o gol, além de ter dificuldade nos duelos, vencendo três de 12. Para quem busca espaço no ataque e tenta se firmar como opção, poderia ter contribuído mais em volume e imposição física. Ainda assim, acabou decisivo ao dar a assistência para o gol.

Pedro Raul vs Barra (21/04)

77 minutos em campo 1 assistência 1 finalização (0 no gol) 1 grande chance criada 1 passe decisivo 1 bola recuperada 1 interceptação 3/12 duelos ganhos Nota Sofascore 6.1

Pedro Raul pelo Corinthians em 2026

16 jogos (3 titular) 2 assistências 188 minutos para participar de gol 10 finalizações (1 no gol) 1 grande chance criada 2 passes decisivos 0% de conversão em grandes chances (0/3) 38% de eficiência nos duelos 4 faltas sofridas Nota Sofascore 6.43

Vitinho

Vitinho entrou ainda no primeiro tempo, na vaga de Kayke, e teve participação limitada. Tentou se movimentar, buscou espaço e arriscou uma finalização, mas sem sucesso. Teve baixo impacto nos duelos, sem vencer nenhuma das quatro disputas, e pouco conseguiu produzir em termos ofensivos. Apesar de algum esforço e contribuição pontual na recomposição, ficou aquém da expectativa, especialmente pelo que já apresentou na carreira.

Vitinho vs Barra (21/04)

75 minutos em campo 1 finalização (0 no gol) 79% de acerto no passe 3 bolas recuperadas 0/4 duelos ganhos 1 interceptação Nota Sofascore 6.4

Vitinho pelo Corinthians em 2026

19 jogos (8 titular) 1 gol 1 assistência 435 minutos para participar de gol 19 passes decisivos 27 finalizações (7 no gol) 54% de eficiência nos dribles 1.0 dribles certos por jogo 54% de eficiência nos duelos 3.1 duelos ganhos por jogo 11 faltas sofridas Nota Sofascore 6.85

Quem melhor aproveitou a chance?

Nesse contexto, é importante destacar que Angileri e Jesse Lingard foram quem melhor aproveitaram as chances. Outros nomes também merecem menção, como o goleiro Kauê e o zagueiro André Ramalho, que já teve papel relevante no passado e foi titular nas conquistas do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil.

Por outro lado, há jogadores que ainda buscam atuações mais consistentes para mostrar ao técnico Fernando Diniz que podem fazer a diferença em um trabalho ainda em construção.

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