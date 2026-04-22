Diniz vê time com 'sua cara' no Corinthians, mas lamenta pouco tempo de treino

O técnico Fernando Diniz elogiou a atuação do Corinthians no segundo tempo da vitória por 1 a 0 sobre o Barra, nesta terça-feira (21), em duelo válido pela quinta fase da Copa do Brasil.

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Segundo o treinador, a equipe apresentou bom futebol na etapa final, especialmente considerando o pouco tempo de preparação. Diniz revelou que trabalhou apenas uma vez com o time que foi a campo.

— Eu acho que tem a minha cara o time que tem vontade de lutar, vencer o jogo. Isso o time teve. Na partida, achei que no primeiro tempo a equipe jogou pior e fez 1 a 0. No segundo tempo, a equipe melhorou, parte técnica e tática, com mais chegadas, finalizações, mas eu acho que o time, no segundo tempo, de uma maneira geral, fez uma boa partida. Muitas mudanças, a gente fez um treino ontem com esse time. Eles se esforçaram diante de um adversário que é difícil. O Barra é uma equipe nova, em cenário nacional desconhecida, mas é o atual campeão catarinense, venceu a Chapecoense na final, eliminou o Volta Redonda e o América, time de Série B e Série A. Encaramos com seriedade — disse Diniz.

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— Eu acho que no primeiro tempo jogamos mal na questão ofensiva. Estávamos marcando bem, bem protegidos, isso tem que aprimorar. Está perfeito, mas com a sequência de jogo e time modificado, o sistema funcionou bem. A ausência de finalização eu concordo com a análise, no primeiro tempo o time praticamente não finalizou. No segundo tempo, melhorou. Não é um time fácil, campo diferente do nosso. Considerando um dia de treino, pelo tempo que tivemos, eu gostei. No segundo tempo eu gostei, primeiro tempo foi meio abaixo na questão ofensiva — seguiu.

O treinador também falou sobre o meia-atacante Kayke, que deixou o campo lesionado. O lance aconteceu aos 13 minutos do primeiro tempo. Após fazer um cruzamento, o jogador caiu no gramado, recebeu atendimento médico e pediu substituição rapidamente. No banco de reservas, iniciou tratamento com gelo e, ao não aguentar a dor, foi levado ao vestiário.

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— É torcer para que não seja nada grave. Ele saiu e fez alguns exames preliminares, mas é muito cedo para falar. Quando sai com torção no joelho, temos que esperar os exames de imagem. A torcida é muito grande para que não tenha nada grave — comentou o treinador.

Lingard marcou o gol da vitória do Corinthians (Foto: Weziopress/Thenews2/Folhapress)

Sequência do Corinthians

Com a vantagem da equipe paulista no placar, as equipes voltam a se enfrentar no dia 14 de maio, na Neo Química Arena. O Timão joga pelo empate para garantir a classificação para as oitavas de final.

O Corinthians agora recebe o Vasco no próximo domingo (26), às 16h, inicialmente na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. O local ainda pode ser alterado por conta de punição do STJD.

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