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Gustavo Henrique cobra reação do Corinthians após nova derrota: 'Zona incômoda'

Zagueiro lamenta erros da equipe e admite momento delicado no Brasileirão

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
07/10/2026 21:51
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Gustavo Henrique durante a partida
Gustavo Henrique, zagueiro do Corinthians (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

O zagueiro Gustavo Henrique lamentou a nova derrota do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Na noite desta quarta-feira (7), o Timão foi superado pelo Internacional por 2 a 1, no Beira-Rio, em Porto Alegre, em confronto válido pela 29ª rodada da competição.

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Com o resultado, o Corinthians caiu para a 16ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 32 pontos em 29 partidas, somando oito vitórias, oito empates e 13 derrotas. A equipe está apenas um ponto acima da zona de rebaixamento, aumentando a pressão pela recuperação na reta final da competição.

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— A gente veste uma camisa muito pesada, a gente sabe o que representa isso. A gente tomou gol muito rápido. Tivemos chance. Quando estávamos em cima do adversário, tomamos outro gol — disse o zagueiro em entrevista ao Premiere.

Gustavo Henrique também ressaltou o trabalho realizado pelo elenco durante a Data Fifa e afirmou que as ausências dos jogadores convocados não servem como justificativa para o resultado negativo.

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— A gente trabalha muito, a gente treinou muito na Data Fifa. A gente teve convocados, mas não é desculpa. A gente vai continuar trabalhando para sair o mais rápido dessa zona incômoda — completou Gustavo Henrique.

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Internacional e Corinthians se enfrentam pelo Brasileirão (Foto: Divulgação/Internacional)

O que vem pela frente para o Corinthians?

Agora, o Corinthians terá um clássico pela frente. O Timão visita o Palmeiras no domingo (11), às 17h30 (de Brasília), no Nubank Parque, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Calendário

  1. 11/10 — 17:30 — Palmeiras x Corinthians — Brasileirão
  2. 19/10 — 20:00 — Corinthians x Vitória — Brasileirão
  3. 24/10 — 18:30 — Vasco x Corinthians — Brasileirão
  4. 30/10 — 20:00 — Corinthians x Mirassol — Brasileirão
  5. 04/11 — 21:30 — São Paulo x Corinthians — Brasileirão
  6. 18/11 — Horário não definido — Corinthians x Botafogo — Brasileirão
  7. 22/10 — Horário não definido — Atlético-MG x Corinthians — Brasileirão
  8. 29/11 — Horário não definido — Corinthians x Grêmio — Brasileirão
  9. 02/12 — Horário não definido — Remo x Corinthians — Brasileirão
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