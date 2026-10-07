Gustavo Henrique cobra reação do Corinthians após nova derrota: 'Zona incômoda'
Zagueiro lamenta erros da equipe e admite momento delicado no Brasileirão
O zagueiro Gustavo Henrique lamentou a nova derrota do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Na noite desta quarta-feira (7), o Timão foi superado pelo Internacional por 2 a 1, no Beira-Rio, em Porto Alegre, em confronto válido pela 29ª rodada da competição.
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Com o resultado, o Corinthians caiu para a 16ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 32 pontos em 29 partidas, somando oito vitórias, oito empates e 13 derrotas. A equipe está apenas um ponto acima da zona de rebaixamento, aumentando a pressão pela recuperação na reta final da competição.
— A gente veste uma camisa muito pesada, a gente sabe o que representa isso. A gente tomou gol muito rápido. Tivemos chance. Quando estávamos em cima do adversário, tomamos outro gol — disse o zagueiro em entrevista ao Premiere.
Gustavo Henrique também ressaltou o trabalho realizado pelo elenco durante a Data Fifa e afirmou que as ausências dos jogadores convocados não servem como justificativa para o resultado negativo.
— A gente trabalha muito, a gente treinou muito na Data Fifa. A gente teve convocados, mas não é desculpa. A gente vai continuar trabalhando para sair o mais rápido dessa zona incômoda — completou Gustavo Henrique.
O que vem pela frente para o Corinthians?
Agora, o Corinthians terá um clássico pela frente. O Timão visita o Palmeiras no domingo (11), às 17h30 (de Brasília), no Nubank Parque, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Calendário
- 11/10 — 17:30 — Palmeiras x Corinthians — Brasileirão
- 19/10 — 20:00 — Corinthians x Vitória — Brasileirão
- 24/10 — 18:30 — Vasco x Corinthians — Brasileirão
- 30/10 — 20:00 — Corinthians x Mirassol — Brasileirão
- 04/11 — 21:30 — São Paulo x Corinthians — Brasileirão
- 18/11 — Horário não definido — Corinthians x Botafogo — Brasileirão
- 22/10 — Horário não definido — Atlético-MG x Corinthians — Brasileirão
- 29/11 — Horário não definido — Corinthians x Grêmio — Brasileirão
- 02/12 — Horário não definido — Remo x Corinthians — Brasileirão
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