AO VIVO: siga Corinthians x Mirassol pelo Brasileirão
Corinthians recebe o Mirassol pela 33ª rodada do Brasileirão; acompanhe o pré-jogo do Lance!
O Corinthians enfrenta o Mirassol nesta sexta-feira (30), às 20h (de Brasília), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena. Além da luta contra o rebaixamento, a equipe comandada por Clarence Seedorf tenta melhorar o desempenho como mandante. O Lance! traz o pré-jogo diretamente de Itaquera.
➡️ Contra o Mirassol, Corinthians busca voltar a vencer em pior ano da história da Neo Química Arena
Pré-jogo de Corinthians x Mirassol
O #TimeDoPovo está escalado para o duelo desta sexta à noite! 📋 #SCCPxMIR #UmSóCorinthians #VaiCorinthians https://t.co/FImSnY88u5— Corinthians (@Corinthians) October 30, 2026
Leão escalado! https://t.co/i8LtpbnlWE— Mirassol (@mirassolfc) October 30, 2026
Torcida do Corinthians começa chegar à Neo Química Arena. @lance_timao @lancenet https://t.co/7yG7vwPcyb— Guilherme Lesnok (@g_lesnok) October 30, 2026
Céu bastante nublado na Neo Química Arena duas horas do confronto entre Corinthians e Mirassol, pelo Campeonato Brasileiro. A temperatura neste momento é de 19°C em Itaquera. @lance_timao @lancenet https://t.co/DLaE0VWJam— Guilherme Lesnok (@g_lesnok) October 30, 2026
O Corinthians tem 100% de aproveitamento contra o Mirassol na Neo Química Arena em toda a história! 6 jogos 6 vitórias do Corinthians 12 gols marcados 1 gol sofrido O Timão nunca sequer empatou com o Mirassol em Itaquera. @lance_timao @lancenet— Guilherme Lesnok (@g_lesnok) October 30, 2026
Últimos reparos no gramado da Neo Química Arena para Corinthians x Mirassol. 🎥: @g_lesnok https://t.co/o2EmbwDDZe— Lance! Corinthians (@lance_timao) October 30, 2026
Hoje o Corinthians tem um jogo importantíssimo diante do Mirassol. Confronto direto na luta contra o rebaixamento. 📸: @g_lesnok https://t.co/KTp8uxuEQf— Lance! Corinthians (@lance_timao) October 30, 2026
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