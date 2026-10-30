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AO VIVO: siga Corinthians x Mirassol pelo Brasileirão

Corinthians recebe o Mirassol pela 33ª rodada do Brasileirão; acompanhe o pré-jogo do Lance!

PorRafaela CardosoGuilherme Lesnok
São Paulo (SP)
30/10/2026 18:34
Atualizado há 0 minutos
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Neo Química Arena, estádio do Corinthians
Neo Química Arena, estádio do Corinthians (Foto: José Manoel Idalgo/Corinthians)

O Corinthians enfrenta o Mirassol nesta sexta-feira (30), às 20h (de Brasília), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena. Além da luta contra o rebaixamento, a equipe comandada por Clarence Seedorf tenta melhorar o desempenho como mandante. O Lance! traz o pré-jogo diretamente de Itaquera.

➡️ Contra o Mirassol, Corinthians busca voltar a vencer em pior ano da história da Neo Química Arena

Pré-jogo de Corinthians x Mirassol

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