O Corinthians está escalado para o confronto diante do Mirassol, que acontece nesta sexta-feira (30), na Neo Química Arena, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe alvinegra entra em campo em busca de um resultado positivo na reta final da competição.

Ao todo, o Corinthians terá seis desfalques para o confronto. Raniele, Zakaria Labyad e Kayke seguem em recuperação de cirurgias no joelho esquerdo. Já Memphis Depay trata um edema muscular no bíceps femoral da coxa direita, enquanto Gabriel Paulista está fora por conta de um estiramento no músculo adutor da perna esquerda.

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Além das ausências por questões físicas, o técnico Clarence Seedorf não poderá contar com Jesse Lingard. O meia-atacante recebeu o terceiro cartão amarelo e terá de cumprir suspensão automática.

Escalação Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho; André Ramalho, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; André, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Matheus Bidu, Kaio César e Yuri Alberto.

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Escalação Mirassol: Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Neto Moura, Wallisson e Eduardo; Edson Carioca, Alesson e Bruno Santos.

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Corinthians enfrenta o Mirassol na Neo Química Arena (Foto: Guilherme Lesnok/Lance!)

Corinthains x Mirassol no Brasileirão

O Corinthians atravessa um momento delicado no Campeonato Brasileiro de 2026. Em 32 partidas disputadas, a equipe acumula oito vitórias, nove empates e 15 derrotas, com aproveitamento de apenas 34,4% dos pontos. Ao longo da competição, o time marcou 34 gols, média de 1,1 por jogo, e sofreu 42, equivalente a 1,3 por confronto.

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O desempenho recente é ainda mais preocupante. Nos últimos 10 compromissos pelo Brasileirão, o Corinthians não conquistou nenhuma vitória, acumulando um empate e nove derrotas, com aproveitamento de apenas 3,3%. Nesse período, a equipe marcou 10 gols, média de um por partida, e sofreu 22, equivalente a 2,2 por jogo.

O Mirassol, por sua vez, está em 16º lugar, com 37 pontos. No momento, dois pontos separam a equipe do Z4.