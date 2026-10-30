Contra o Mirassol, Corinthians busca voltar a vencer em pior ano da história da Neo Química Arena
Equipe comandada por Clarence Seedorf acumula cinco partidas sem vitória em casa
O Corinthians enfrenta o Mirassol nesta sexta-feira (30), às 20h, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, com a missão de encerrar o jejum de vitórias na Neo Química Arena. Além da luta contra o rebaixamento, a equipe comandada por Clarence Seedorf tenta melhorar o desempenho como mandante em uma temporada que registra o pior aproveitamento do clube no estádio desde sua inauguração, em 2014.
➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians
Em 2026, o Corinthians disputou 25 partidas na Neo Química Arena, com 12 vitórias, cinco empates e nove derrotas, o que representa um aproveitamento de 52.6%. Nesse período, a equipe marcou 30 gols e sofreu 21. O índice é inferior ao registrado em 2020, quando o clube terminou o ano com 56,32% de aproveitamento em casa.
A queda de rendimento fica ainda mais evidente quando comparada às temporadas anteriores. Em 2025, o Corinthians registrou 64,03% de aproveitamento no estádio, enquanto em 2024 o índice foi de 64,76%. O melhor desempenho aconteceu em 2015, ano em que a equipe alcançou 79,41%, com 25 vitórias, seis empates e três derrotas em 34 partidas.
O momento atual também é marcado por uma sequência negativa diante da torcida. Considerando todas as competições, o Corinthians não vence na Neo Química Arena há cinco partidas, acumulando quatro derrotas e um empate. A última vitória aconteceu em 21 de agosto, quando superou o Rosario Central por 1 a 0, pela Libertadores.
Corinthians vive jejum de vitórias em casa pelo Brasileirão
No Campeonato Brasileiro, o Corinthians atravessa uma sequência de seis partidas sem vencer na Neo Química Arena. O último triunfo pela competição aconteceu em 23 de julho, diante do Remo, por 3 a 0. Desde então, a equipe acumula quatro derrotas e dois empates, com aproveitamento de apenas 11,11% nesse período.
O jejum começou no dia 30 de julho, com o empate sem gols contra o Athletico-PR. Na sequência, o Corinthians sofreu quatro derrotas consecutivas: Cruzeiro (2 a 1), Santos (1 a 0), Chapecoense (2 a 1) e Fluminense (3 a 1). A série foi completada pelo empate por 1 a 1 com o Vitória, em 19 de outubro, no compromisso mais recente do time em Itaquera pelo Brasileirão.
— O futebol tem momentos que a gente entra numa onda positiva ou negativa. No final de 2024 tivemos uma onda positiva com nove vitórias seguidas. O futebol está extremamente ligado à confiança, momento e entrosamento. Isso vale também para os momentos ruins, é uma sequência de dez jogos sem vitória. Tocamos no assunto, falamos em explorar a força da torcida para buscar a vitória. Acaba que ainda não aconteceu, a gente também se pergunta o que está acontecendo para que as vitórias venham. É um momento onde foi se criando jogo após jogo, as vitórias não vêm, a gente está pontuando isso internamente — disse o zagueiro André Ramalho em entrevista coletiva.
Sequência de jogos sem vencer em casa pelo Brasileirão
- 30/07 – Corinthians 0 x 0 Athletico-PR
- 16/08 – Corinthians 1 x 2 Cruzeiro
- 30/08 – Corinthians 0 x 1 Santos
- 06/09 – Corinthians 1 x 2 Chapecoense
- 20/09 – Corinthians 1 x 3 Fluminense
- 19/10 – Corinthians 1 x 1 Vitória
➡️ Clique aqui e baixe o app do Sofascore para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real
Sequência de jogos sem vencer em casa em todas competições
- 30/08 – Corinthians 0 x 1 Santos (Brasileirão)
- 06/09 – Corinthians 1 x 2 Chapecoense (Brasileirão)
- 17/09 – Corinthians 0 x 1 Estudiantes (Libertadores)
- 20/09 – Corinthians 1 x 3 Fluminense (Brasileirão)
- 19/10 – Corinthians 1 x 1 Vitória (Brasileirão)
|Ano
|Jogos
|Vitórias
|Empates
|Derrotas
|Aproveitamento
2014
18
12
5
1
75,93%
2015
34
25
6
3
79,41%
2016
34
24
8
2
78,43%
2017
33
19
11
3
68,69%
2018
33
18
8
7
62,63%
2019
37
19
12
6
62,16%
2020
29
13
10
6
56,32%
2021
31
16
8
7
60,21%
2022
36
22
9
5
69,44%
2023
37
19
13
5
63,06%
2024
35
19
11
5
64,76%
2025
38
21
10
7
64,03%
2026
26
12
5
9
52.6%
Futebol Nacional
Corinthians e Inter preocupam na reta final do Brasileirão; veja projeção de rebaixamentoHá 2 horas
Futebol Nacional
CBF detalha rodadas 35 e 36 do Brasileirão; veja datas e horários dos jogosHá 3 horas
Corinthians
Inteligência artificial crava placar de Corinthians x Mirassol pelo BrasileirãoHá 4 horas
Fora de Campo
Torcedores do Corinthians reagem à vitória do Grêmio: 'Tem que ser falado'Há 6 horas
Corinthians
Finazzi diz que queda de 2007 foi premeditada e alerta Corinthians: 'Obrigação'Há 6 horas
Corinthians
Patrocinador notifica Corinthians e tenta romper contrato sem multaHá 14 horas
Mais LANCE!