O Corinthians enfrenta o Mirassol nesta sexta-feira (30), às 20h, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, com a missão de encerrar o jejum de vitórias na Neo Química Arena. Além da luta contra o rebaixamento, a equipe comandada por Clarence Seedorf tenta melhorar o desempenho como mandante em uma temporada que registra o pior aproveitamento do clube no estádio desde sua inauguração, em 2014.

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Em 2026, o Corinthians disputou 25 partidas na Neo Química Arena, com 12 vitórias, cinco empates e nove derrotas, o que representa um aproveitamento de 52.6%. Nesse período, a equipe marcou 30 gols e sofreu 21. O índice é inferior ao registrado em 2020, quando o clube terminou o ano com 56,32% de aproveitamento em casa.

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A queda de rendimento fica ainda mais evidente quando comparada às temporadas anteriores. Em 2025, o Corinthians registrou 64,03% de aproveitamento no estádio, enquanto em 2024 o índice foi de 64,76%. O melhor desempenho aconteceu em 2015, ano em que a equipe alcançou 79,41%, com 25 vitórias, seis empates e três derrotas em 34 partidas.

O momento atual também é marcado por uma sequência negativa diante da torcida. Considerando todas as competições, o Corinthians não vence na Neo Química Arena há cinco partidas, acumulando quatro derrotas e um empate. A última vitória aconteceu em 21 de agosto, quando superou o Rosario Central por 1 a 0, pela Libertadores.

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Partida entre Corinthians x Vitória, na Neo Química Arena, pelo Brasileirão Séria A (Foto: Guilherme Lesnok/Lance!)

Corinthians vive jejum de vitórias em casa pelo Brasileirão

No Campeonato Brasileiro, o Corinthians atravessa uma sequência de seis partidas sem vencer na Neo Química Arena. O último triunfo pela competição aconteceu em 23 de julho, diante do Remo, por 3 a 0. Desde então, a equipe acumula quatro derrotas e dois empates, com aproveitamento de apenas 11,11% nesse período.

O jejum começou no dia 30 de julho, com o empate sem gols contra o Athletico-PR. Na sequência, o Corinthians sofreu quatro derrotas consecutivas: Cruzeiro (2 a 1), Santos (1 a 0), Chapecoense (2 a 1) e Fluminense (3 a 1). A série foi completada pelo empate por 1 a 1 com o Vitória, em 19 de outubro, no compromisso mais recente do time em Itaquera pelo Brasileirão.

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— O futebol tem momentos que a gente entra numa onda positiva ou negativa. No final de 2024 tivemos uma onda positiva com nove vitórias seguidas. O futebol está extremamente ligado à confiança, momento e entrosamento. Isso vale também para os momentos ruins, é uma sequência de dez jogos sem vitória. Tocamos no assunto, falamos em explorar a força da torcida para buscar a vitória. Acaba que ainda não aconteceu, a gente também se pergunta o que está acontecendo para que as vitórias venham. É um momento onde foi se criando jogo após jogo, as vitórias não vêm, a gente está pontuando isso internamente — disse o zagueiro André Ramalho em entrevista coletiva.

Sequência de jogos sem vencer em casa pelo Brasileirão

30/07 – Corinthians 0 x 0 Athletico-PR

16/08 – Corinthians 1 x 2 Cruzeiro

30/08 – Corinthians 0 x 1 Santos

06/09 – Corinthians 1 x 2 Chapecoense

20/09 – Corinthians 1 x 3 Fluminense

19/10 – Corinthians 1 x 1 Vitória

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Sequência de jogos sem vencer em casa em todas competições

30/08 – Corinthians 0 x 1 Santos (Brasileirão)

06/09 – Corinthians 1 x 2 Chapecoense (Brasileirão)

17/09 – Corinthians 0 x 1 Estudiantes (Libertadores)

20/09 – Corinthians 1 x 3 Fluminense (Brasileirão)

19/10 – Corinthians 1 x 1 Vitória (Brasileirão)