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Presidente de organizada do Corinthians rebate nota da CBF sobre ameaça à arbitragem

Alê nega intimidação aos árbitros e afirma que publicação nas redes sociais foi um desabafo como torcedor

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
30/10/2026 16:22
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Alexandre Domênico, presidente da Gaviões da Fiel
Alexandre Domênico, presidente da Gaviões da Fiel (Foto: Reprodução/redes sociais)

O presidente dos Gaviões da Fiel, Alexandre Domênico Pereira, conhecido como Alê, divulgou uma nota em resposta à manifestação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A entidade se posicionou após uma publicação do dirigente nas redes sociais, na qual ele afirmou receber informações sobre os locais de hospedagem dos profissionais de arbitragem.

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Diante da publicação, a CBF solicitou a abertura de um Procedimento Investigatório Criminal ou a instauração de um inquérito policial, além do reforço na segurança das equipes de arbitragem nos próximos jogos do Corinthians. A entidade também pediu a adoção de medidas nas esferas cível e coletiva contra a torcida organizada e seus dirigentes.

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Em resposta, Alê esclareceu que a publicação representava sua opinião como torcedor do Corinthians, e não um posicionamento oficial dos Gaviões da Fiel. O dirigente afirmou que as críticas à arbitragem são resultado de uma insatisfação acumulada, citando as 31 rodadas do Campeonato Brasileiro em que, na visão dos torcedores, o clube ficou sem receber um pênalti a favor diante do Vitória.

O presidente da organizada também negou que sua manifestação tivesse caráter de ameaça. Segundo ele, a expressão "o juiz roubou" foi utilizada como um desabafo comum entre torcedores. Alê explicou que mencionou mensagens recebidas de corinthianos revoltados apenas para demonstrar o clima de insatisfação e ressaltou que a equipe de arbitragem deixou o estádio sem qualquer incidente.

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O dirigente encerrou sua manifestação afirmando que continuará cobrando uma arbitragem justa e transparente, defendendo que os resultados das partidas sejam decididos dentro de campo.

Corinthians x Vitória na Neo Química Arena pelo Brasileirão Séria A
Corinthians enfrenta o Mirassol na Neo Química Arena (Foto: Guilherme Lesnok/Lance!)

Veja abaixo a nota completa:

Resposta do presidente do Gaviões, Alexandre Domênico Pereira, Ale.

Sobre o meu story em rede social

Vamos lá. O que eu postei foi no meu perfil, como corinthiano, e não em nome do Gaviões. Falei como torcedor, de cabeça quente, igual a milhões de corinthianos que já não aguentam mais ver o Corinthians sendo prejudicado jogo após jogo.

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E não é de hoje. Não é só por causa deste jogo. Isso vem de muito tempo. Para vocês terem noção, o Corinthians ficou 31 rodadas do Campeonato Brasileiro sem ter um único pênalti marcado a seu favor. Não estou falando de um lance isolado ou de uma reclamação pontual. É um sentimento que vem se acumulando há muito tempo entre os torcedores. E, justamente quando finalmente um lance é marcado, olha o que acontece: nosso jogador caiu na área e levou amarelo por simulação. Aí o VAR ficou um tempão analisando o lance para, no fim, mostrar que era pênalti para nós. Ou seja, quase fomos punidos por uma falta que fizeram contra a nossa equipe. Precisou do VAR para enxergar o que todo mundo viu. E, para completar, no último lance da partida, houve mais um puxão de camisa dentro da área, em um lance que muitos também entenderam como pênalti, mas que não foi marcado. São situações como essas que alimentam a sensação de injustiça e revoltam a torcida.

Quando eu falo que "o juiz roubou", é o que todo torcedor fala desde sempre, na arquibancada, no bar ou no grupo de amigos. Ninguém entende isso como acusação de crime, ninguém pensa em assalto. É um desabafo do futebol, sempre foi. Então eu pergunto: o torcedor não pode mais reclamar? Não pode mais dizer que o juiz roubou?

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E, sobre o resto, está escrito no próprio story: não foi ameaça e nunca será. Falei das mensagens que recebi de torcedores revoltados justamente para mostrar o clima que esses erros estão criando, não para incentivar ninguém a nada. Tanto que a arbitragem saiu do estádio tranquilamente e ninguém foi atrás de ninguém.

Vou continuar cobrando, com a voz que todo torcedor tem, uma arbitragem justa e transparente. É só isso que a gente quer: que o jogo seja decidido dentro de campo.

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Vai, Corinthians!

Alexandre Domênico

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