Veja os gols da vitória do Corinthians sobre o Mirassol no Brasileirão
Matheus Bidu e Kaio César marcaram
O Corinthians venceu o Mirassol por 2 a 0 nesta sexta-feira (30), em confronto válido pelo Campeonato Brasileiro. Na luta para escapar da zona de rebaixamento, a equipe comandada por Clarence Seedorf marcou com Matheus Bidu e Kaio César na segunda etapa. Bruno Santos, da equipe visitante, foi expulso ainda no primeiro tempo.
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O primeiro gol da partida veio aos 13 minutos do segundo tempo para o Corinthians. Matheuzinho cruzou da direita para a esquerda e Matheus Bidu, de carrinho, finalizou, colocando o time de Seedorf em vantagem. O segundo foi marcado por Kaio César aos 35 minutos. O camisa 37 conduziu da direita para a esquerda e bateu colocado no canto direito de Walter.
Veja os gols da partida:
Classificação e próximos jogos
Com a vitória, o Corinthians chega aos 36 pontos, mas segue na zona de rebaixamento, na 17ª posição na tabela de classificação. Na próxima rodada, o time tem o clássico com o São Paulo pela frente. O Majestoso está marcado para quarta-feira (4), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, com mando de campo tricolor. O Mirassol, por sua vez, está uma posição acima, com apenas um ponto a mais, e vai enfrentar a Chapecoense, fora de casa, na terça-feira (3),às 19h30.
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