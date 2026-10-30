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Veja os gols da vitória do Corinthians sobre o Mirassol no Brasileirão

Matheus Bidu e Kaio César marcaram

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
30/10/2026 21:30
Atualizado há 47 minutos
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Bidu e Yuri, do Corinthians, celebram gol perto da baliza durante partida de futebol.
Bidu e Yuri Alberto comemorando (Foto: Marcus Viniccius/MyPhoto Press/Folhapress)

O Corinthians venceu o Mirassol por 2 a 0 nesta sexta-feira (30), em confronto válido pelo Campeonato Brasileiro. Na luta para escapar da zona de rebaixamento, a equipe comandada por Clarence Seedorf marcou com Matheus Bidu e Kaio César na segunda etapa. Bruno Santos, da equipe visitante, foi expulso ainda no primeiro tempo.

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O primeiro gol da partida veio aos 13 minutos do segundo tempo para o Corinthians. Matheuzinho cruzou da direita para a esquerda e Matheus Bidu, de carrinho, finalizou, colocando o time de Seedorf em vantagem. O segundo foi marcado por Kaio César aos 35 minutos. O camisa 37 conduziu da direita para a esquerda e bateu colocado no canto direito de Walter.

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Veja os gols da partida:

Corinthians x Mira: jogador do Corinthians (nº9) disputa a bola com atacante do time amarelo.
Corinthians recebeu o Mirassol na Neo Química Arena (Foto: Wanderson Oliveira/PxImages/FolhaPress)

Classificação e próximos jogos

Com a vitória, o Corinthians chega aos 36 pontos, mas segue na zona de rebaixamento, na 17ª posição na tabela de classificação. Na próxima rodada, o time tem o clássico com o São Paulo pela frente. O Majestoso está marcado para quarta-feira (4), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, com mando de campo tricolor. O Mirassol, por sua vez, está uma posição acima, com apenas um ponto a mais, e vai enfrentar a Chapecoense, fora de casa, na terça-feira (3),às 19h30.

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