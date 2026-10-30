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Técnico do Mirassol detona arbitragem após expulsão contra o Corinthians: 'Dá logo'

Rafael Guanaes reclama de decisões no primeiro tempo da partida na Neo Química Arena

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
30/10/2026 21:41
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Treinador com polo verde e boné preto, sentado no banco de reservas de futebol.
Rafael Guanaes critica arbitragem após expulsão de jogador do Mirassol (Foto: Renato Padalka/Ekobanpress/Folhapress).

O técnico Rafael Guanaes, do Mirassol, criticou duramente a arbitragem da partida contra o Corinthians, disputada nesta sexta-feira (30), na Neo Química Arena, pela 33ª rodada do Brasileirão. O treinador demonstrou insatisfação com as decisões tomadas durante o primeiro tempo do confronto.

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Segundo informações da repórter Débora Carvalho, do SporTV, o comandante da equipe visitante reclamou da atuação da arbitragem na saída para o intervalo e chegou a sugerir que os três pontos fossem entregues ao time alvinegro.

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— Se for para continuar desse jeito, dá logo esses 3 pontos para o Corinthians — disse o técnico.

Comentarista de arbitragem explica expulsão

Durante o primeiro tempo, o comentarista de arbitragem PC de Oliveira considerou correta a expulsão do atacante Bruno Santos, do Mirassol, após um lance envolvendo o zagueiro André Ramalho, do Corinthians. Na avaliação do ex-árbitro, o jogador da equipe visitante cometeu uma conduta violenta, justificando a aplicação do cartão vermelho.

Durante a transmissão do SporTV, o narrador Paulo Andrade explicou a análise do especialista, que identificou um "movimento de gatilho" realizado pelo camisa 30 do Mirassol. Para PC de Oliveira, a ação fora da disputa de bola foi suficiente para justificar a expulsão.

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— Para o Paulo César de Oliveira, o nosso especialista em arbitragem é para cartão vermelho. Esse movimento por conduta violenta fora da bola é para cartão vermelho a avaliação do Paulo César de Oliveira. Movimento de gatilho — disse Paulo Andrade, durante a transmissão.

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