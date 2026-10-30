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Corinthians e Inter preocupam na reta final do Brasileirão; veja projeção de rebaixamento

Projeção da UFMG aponta cenário preocupante para equipes que ainda lutam contra a queda

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
30/10/2026 10:49
Atualizado há 0 minutos
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Inter perdeu para o Fluminense de virada no Maracanã (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense F.C.)

A disputa contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro ganhou novos contornos após a maior parte dos jogos da 33ª rodada. De acordo com os cálculos do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Chapecoense e Remo aparecem praticamente condenados à Série B, enquanto o Corinthians tem 66,4% de probabilidade de terminar a competição entre os quatro últimos colocados.

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A Chapecoense aparece com 100% de probabilidade de rebaixamento, segundo os cálculos da UFMG. Embora a queda ainda não esteja matematicamente confirmada, o rebaixamento da equipe catarinense é questão de tempo. O Remo também vive situação praticamente irreversível, com 99,14% de chances de descenso. Na sequência, aparecem Internacional, com 56,4%, Grêmio, com 33,4%, e Mirassol, com 16,3%.

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A 33ª rodada, no entanto, ainda não foi concluída. O Corinthians recebe o Mirassol nesta sexta-feira (30), às 20h, enquanto Coritiba e Vitória se enfrentam no sábado (31), às 16h. Os quatro clubes ainda podem ter suas probabilidades alteradas após os resultados dos confrontos.

Corinthians e Internacional aparecem entre os principais ameaçados

Mesmo com uma partida a menos na rodada, o Corinthians já aparece em uma situação de alerta nas projeções da UFMG. Com 66,4% de probabilidade de rebaixamento, o Timão precisa pontuar diante do Mirassol para tentar melhorar o cenário na reta final do Brasileirão.

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O Internacional também está entre os clubes com maior risco de queda. Após perder por 2 a 1 para o Fluminense, de virada, no Maracanã, o Colorado aparece com 56,4% de chances de terminar a competição no Z4. O Grêmio, por sua vez, venceu o Athletico por 2 a 0 na rodada e tem 33,4% de probabilidade de rebaixamento.

Entre as equipes que ainda não entraram em campo pela 33ª rodada, o Mirassol aparece com 16,3% de risco. O Coritiba tem 7,5%, enquanto o Vitória registra 7,3%. Os três resultados ainda podem modificar o cenário da parte inferior da tabela.

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Remo e Chape têm situação praticamente definida

Na parte mais preocupante da projeção, Chapecoense e Remo aparecem com probabilidades próximas da confirmação matemática do rebaixamento. A equipe catarinense, derrotada pelo RB Bragantino por 3 a 0, chegou a 100% de chances de queda. Embora o descenso ainda não esteja matematicamente confirmado, a combinação dos resultados da reta final torna o rebaixamento uma questão de tempo. O Remo, que venceu por 2 a 1 o Botafogo, também está perto de ter a queda confirmada, com 99,14% de probabilidade.

O Vasco, apesar da goleada sofrida por 4 a 1 para o Flamengo, tem 7,4% de probabilidade de rebaixamento, e também um jogo a menos, por conta de um confronto contra a Chapecoense que foi adiado anteriormente. O Botafogo, derrotado pelo Remo, aparece com 6,1%.

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Veja as probabilidades de rebaixamento no Brasileirão

Segundo os cálculos do Departamento de Matemática da UFMG, os percentuais de risco de queda após a maior parte da 33ª rodada são:

  1. Chapecoense — 100%
  2. Remo — 99,14%
  3. Corinthians — 66,4%
  4. Internacional — 56,4%
  5. Grêmio — 33,4%
  6. Mirassol — 16,3%
  7. Coritiba — 7,5%
  8. Vitória — 7,3%
  9. Vasco — 7,4%
  10. Botafogo — 6,1%
  11. São Paulo — 0,017%
  12. RB Bragantino — 0,003%

Jogos restantes da 33ª rodada

  1. Corinthians x Mirassol — sexta-feira (30), às 20h
  2. Coritiba x Vitória — sábado (31), às 16h

Próximos jogos da luta contra o rebaixamento

A 34ª rodada do Brasileirão começa na segunda-feira (2) e terá confrontos importantes para os clubes que tentam escapar da zona de rebaixamento. Entre os destaques estão Chapecoense x Mirassol, Internacional x Coritiba, São Paulo x Corinthians, Flamengo x Grêmio e Palmeiras x Remo.

Confira os jogos:

  1. RB Bragantino x Santos — 02/11, às 20h
  2. Chapecoense x Mirassol — 03/11, às 19h30
  3. Internacional x Coritiba — 03/11, às 21h30
  4. Flamengo x Grêmio — 04/11, às 19h30
  5. Athletico x Vasco — 04/11, às 19h30
  6. Botafogo x Atlético-MG — 04/11, às 21h30
  7. São Paulo x Corinthians — 04/11, às 21h30
  8. Palmeiras x Remo — 05/11, às 19h
  9. Cruzeiro x Bahia — 05/11, às 21h30
  10. Vitória x Fluminense — 06/11, às 20h
Taça Brasileirão em pedestal prateado, com moldura neon ao fundo e logotipo da CBF.
Taça do Brasileirão (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

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