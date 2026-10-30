Corinthians e Inter preocupam na reta final do Brasileirão; veja projeção de rebaixamento
Projeção da UFMG aponta cenário preocupante para equipes que ainda lutam contra a queda
A disputa contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro ganhou novos contornos após a maior parte dos jogos da 33ª rodada. De acordo com os cálculos do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Chapecoense e Remo aparecem praticamente condenados à Série B, enquanto o Corinthians tem 66,4% de probabilidade de terminar a competição entre os quatro últimos colocados.
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
A Chapecoense aparece com 100% de probabilidade de rebaixamento, segundo os cálculos da UFMG. Embora a queda ainda não esteja matematicamente confirmada, o rebaixamento da equipe catarinense é questão de tempo. O Remo também vive situação praticamente irreversível, com 99,14% de chances de descenso. Na sequência, aparecem Internacional, com 56,4%, Grêmio, com 33,4%, e Mirassol, com 16,3%.
A 33ª rodada, no entanto, ainda não foi concluída. O Corinthians recebe o Mirassol nesta sexta-feira (30), às 20h, enquanto Coritiba e Vitória se enfrentam no sábado (31), às 16h. Os quatro clubes ainda podem ter suas probabilidades alteradas após os resultados dos confrontos.
Corinthians e Internacional aparecem entre os principais ameaçados
Mesmo com uma partida a menos na rodada, o Corinthians já aparece em uma situação de alerta nas projeções da UFMG. Com 66,4% de probabilidade de rebaixamento, o Timão precisa pontuar diante do Mirassol para tentar melhorar o cenário na reta final do Brasileirão.
O Internacional também está entre os clubes com maior risco de queda. Após perder por 2 a 1 para o Fluminense, de virada, no Maracanã, o Colorado aparece com 56,4% de chances de terminar a competição no Z4. O Grêmio, por sua vez, venceu o Athletico por 2 a 0 na rodada e tem 33,4% de probabilidade de rebaixamento.
Entre as equipes que ainda não entraram em campo pela 33ª rodada, o Mirassol aparece com 16,3% de risco. O Coritiba tem 7,5%, enquanto o Vitória registra 7,3%. Os três resultados ainda podem modificar o cenário da parte inferior da tabela.
Remo e Chape têm situação praticamente definida
Na parte mais preocupante da projeção, Chapecoense e Remo aparecem com probabilidades próximas da confirmação matemática do rebaixamento. A equipe catarinense, derrotada pelo RB Bragantino por 3 a 0, chegou a 100% de chances de queda. Embora o descenso ainda não esteja matematicamente confirmado, a combinação dos resultados da reta final torna o rebaixamento uma questão de tempo. O Remo, que venceu por 2 a 1 o Botafogo, também está perto de ter a queda confirmada, com 99,14% de probabilidade.
O Vasco, apesar da goleada sofrida por 4 a 1 para o Flamengo, tem 7,4% de probabilidade de rebaixamento, e também um jogo a menos, por conta de um confronto contra a Chapecoense que foi adiado anteriormente. O Botafogo, derrotado pelo Remo, aparece com 6,1%.
Veja as probabilidades de rebaixamento no Brasileirão
Segundo os cálculos do Departamento de Matemática da UFMG, os percentuais de risco de queda após a maior parte da 33ª rodada são:
- Chapecoense — 100%
- Remo — 99,14%
- Corinthians — 66,4%
- Internacional — 56,4%
- Grêmio — 33,4%
- Mirassol — 16,3%
- Coritiba — 7,5%
- Vitória — 7,3%
- Vasco — 7,4%
- Botafogo — 6,1%
- São Paulo — 0,017%
- RB Bragantino — 0,003%
Jogos restantes da 33ª rodada
- Corinthians x Mirassol — sexta-feira (30), às 20h
- Coritiba x Vitória — sábado (31), às 16h
Próximos jogos da luta contra o rebaixamento
A 34ª rodada do Brasileirão começa na segunda-feira (2) e terá confrontos importantes para os clubes que tentam escapar da zona de rebaixamento. Entre os destaques estão Chapecoense x Mirassol, Internacional x Coritiba, São Paulo x Corinthians, Flamengo x Grêmio e Palmeiras x Remo.
Confira os jogos:
- RB Bragantino x Santos — 02/11, às 20h
- Chapecoense x Mirassol — 03/11, às 19h30
- Internacional x Coritiba — 03/11, às 21h30
- Flamengo x Grêmio — 04/11, às 19h30
- Athletico x Vasco — 04/11, às 19h30
- Botafogo x Atlético-MG — 04/11, às 21h30
- São Paulo x Corinthians — 04/11, às 21h30
- Palmeiras x Remo — 05/11, às 19h
- Cruzeiro x Bahia — 05/11, às 21h30
- Vitória x Fluminense — 06/11, às 20h
📲 De olho no Lance! e no Futebol Nacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Fora de Campo
Santos x Palmeiras: veja discussão de Coutinho e Marlon FreitasHá 6 minutos
Futebol Internacional
Cria do Atlético, Alisson abre o coração após primeira convocação para a Seleção BrasileiraHá 18 minutos
Vasco
David, do Vasco, é intimado pela polícia e terá que entregar passaporte; entendaHá 18 minutos
Vasco
Departamento Médico: Andrés Gómez e Paulo Henrique preocupam para Palmeiras x Vasco?Há 44 minutos
Futebol Nacional
CBF detalha rodadas 35 e 36 do Brasileirão; veja datas e horários dos jogosHá 1 hora
Futebol Nacional
Pintou o campeão? Flamengo dispara e Palmeiras despenca em corrida pelo títuloHá 1 hora
Mais LANCE!