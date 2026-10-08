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Corinthians vive sua maior crise na história do Brasileirão de pontos corridos

Timão chega a sete derrotas seguidas no Brasileirão e demite Fernando Diniz

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
08/10/2026 09:25
Atualizado há 0 minutos
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Fernando Diniz durante a partida entre Corinthians x Estudiantes
Fernando Diniz deixa o comando do Corinthians após acumular sete derrotas seguidas no Brasileirão (Foto: Miguel Schincariol / AFP)

A derrota por 2 a 1 diante do Internacional na noite desta quarta-feira (7), em Porto Alegre, registrou um capítulo amargo na trajetória recente do Corinthians. O resultado selou a sétima queda consecutiva da equipe no Campeonato Brasileiro de 2026, estabelecendo a pior série de tropeços do clube na história dos pontos corridos, iniciada em 2003.

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O técnico do Corinthians, Fernando Diniz, em jogo contra o Palmeiras, na Neo Química Arena
Fernando Diniz deixa o comando do Corinthians após acumular sete derrotas seguidas no Brasileirão (Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians)

O resultado negativo culminou na demissão do técnico Fernando Diniz logo após o apito final. Com a sétima derrota seguida, o retrospecto atual superou a marca de 2006, ano em que o Alvinegro acumulou seis partidas sem pontuar entre maio e julho, caindo diante de Internacional, Santos, Goiás, Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras.

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A sequência sem pontuar no Brasileirão teve início no dia 16 de agosto, na derrota por 2 a 1 para o Cruzeiro em Itaquera, e prosseguiu com tropeços diante de Coritiba (2 a 1), Santos (1 a 0), Chapecoense (2 a 1), Flamengo (2 a 1) e Fluminense (3 a 1). Somando todas as competições, o grupo acumula oito partidas de jejum, tendo conquistado sua última vitória em 20 de agosto, quando bateu o Rosario Central na Libertadores. Pelo Brasileirão, a vitória mais recente ocorreu em 9 de agosto, contra o Red Bull Bragantino.

Memphis durante o jogo
Sequência atual supera jejum do ano do rebaixamento em 2006 (Foto: Max Peixoto / DiaEsportivo / Folhapress)

Para evitar um colapso histórico ainda maior, o Corinthians busca frear a contagem antes de atingir o recorde absoluto do clube na competição. No ano 2000, disputado no formato de mata-mata (Copa João Havelange), o clube enfileirou nove derrotas entre setembro e novembro, ao cair consecutivamente para Athletico Paranaense, Portuguesa, Bahia, Guarani, Fluminense, Sport, Internacional, Cruzeiro e Juventude.

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Na 16ª colocação da tabela, com 32 pontos, a equipe alvinegra permanece no limite da zona de rebaixamento. O Corinthians volta a campo no próximo domingo (11), às 17h30, para enfrentar o Palmeiras no Nubank Parque, em clássico válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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