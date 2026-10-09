O Corinthians retomou os treinamentos na tarde desta sexta-feira (9), no CT Dr. Joaquim Grava, e iniciou a preparação para o clássico contra o Palmeiras, marcado para domingo (11), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A atividade foi comandada pelo técnico interino William Batista, que assumiu a equipe após a demissão de Fernando Diniz.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Os jogadores iniciaram os trabalhos com uma ativação muscular na academia. Na sequência, o elenco foi ao gramado para realizar o aquecimento e exercícios de posse de bola, antes de ser dividido em dois grupos pela comissão técnica.

continua após a publicidade

Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos contra o Internacional retornaram à parte interna do CT para atividades regenerativas. Os demais permaneceram em campo e participaram de exercícios de enfrentamento de três contra dois, além de um jogo em espaço reduzido sob o comando de William Batista.

Treinador da equipe sub-20 do Corinthians, William Batista estará à frente do time principal no Dérbi, com o auxílio de Léo Porto.

William Batista comandará o Corinthians no clássico contra o Palmeiras (Foto: Rodrigo Coca/Corinthians)

Conheça William Batista, técnico interino do Corinthians

William Batista, de 33 anos, chegou ao Corinthians em agosto de 2025 para assumir a equipe sub-20. Antes, acumulou passagens pelas categorias de base de Red Bull Bragantino, Vasco da Gama e América-MG, clube pelo qual também comandou o elenco profissional e conquistou o vice-campeonato mineiro. No time mineiro, tornou-se o treinador mais jovem a dirigir a equipe no Campeonato Brasileiro, marca que já havia alcançado durante sua passagem como interino pelo Vasco.

continua após a publicidade

À frente do sub-20 do Corinthians, William Batista soma 40 partidas em 2026, com 22 vitórias, oito empates e 10 derrotas, alcançando 61,7% de aproveitamento. A equipe voltou a avançar à segunda fase do Campeonato Brasileiro Sub-20, algo que não acontecia desde 2023. No Campeonato Paulista Sub-20, o desempenho também chama atenção: são 13 vitórias, dois empates e apenas uma derrota em 16 jogos, com três gols sofridos, nenhum deles fora de casa. O time terminou a primeira fase com a melhor defesa da competição e registra sua melhor campanha no estadual nos últimos três anos.

O trabalho também representa um processo de reconstrução da categoria, afetada pelas mudanças promovidas pela gestão anterior. O aproveitamento em 2026 se aproxima do registrado em 2022, quando o Corinthians contava com jogadores como Murillo, Breno Bidon, Léo Maná, Ryan, Kayke, Biro e Arthur Sousa, que posteriormente chegaram ao elenco profissional.

continua após a publicidade

Outro ponto importante é a retomada da integração entre a base e a equipe principal. Depois das promoções de André, Gui Negão e Dieguinho em 2025, nomes como Yago Mello, Iago Machado, Luizinho e Matheus Corrêa também tiveram oportunidades no profissional nesta temporada.