Palmeiras x Corinthians: onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam neste domingo (11), a partir das 17h30 (de Brasília), no Nubank Parque
Palmeiras e Corinthians se enfrentam neste domingo (11), a partir das 17h30 (de Brasília), no Nubank Parque, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão da TV Globo (aberta) e Premiere (pay-per-view). O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Ficha do jogo
O Palmeiras chega para o clássico após vitória sobre o Bahia por 1 a 0. Com o resultado, saltou para 60 pontos e diminui a vantagem do Flamengo na liderança para apenas um, com as equipes ainda tendo um confronto direto no segundo turno.
Abel Ferreira retorna à beira do gramado após cumprir suspensão de três partidas pela expulsão no empate com o Mirassol, quando chutou um equipamento de áudio. Paulinho, em transição física, segue como desfalque, assim como o lateral Jefté, que testou positivo em exame antidoping.
O Corinthians, por sua vez, vem de derrota por 2 a 1 para o Internacional e ocupa a 16ª colocação do Campeonato Brasileiro, apenas uma posição acima da zona de rebaixamento. A equipe chega ao clássico sob o comando de William Machado, que assumiu após a demissão de Fernando Diniz, e tenta interromper a sequência de sete derrotas consecutivas na competição.
Onde assistir ao jogo entre Palmeiras e Corinthians
- Competição: Brasileirão - 30ª rodada
- 📅 Data: 11 de outubro de 2026
- ⏰ Horário: 17h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Nubank Parque, São Paulo (SP)
- 📺 Onde assistir: Premiere e Globo
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Arbitragem
- Árbitro: Anderson Daronco (RS)
- Auxiliares: Alex Ang Ribeiro (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP)
- VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)
Escalações prováveis
PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Carlos Miguel; Giay, Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Marlon Freitas, Evangelista (Barboza) e Andreas Pereira; Arias, Flaco López e Vitor Roque.
CORINTHIANS (Técnico: William Batista)
Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André, Bidon e Carrillo; Memphis Depay e Yuri Alberto.
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