Palmeiras x Corinthians: onde assistir, horário e escalações

Palmeiras e Corinthians se enfrentam neste domingo (11), a partir das 17h30 (de Brasília), no Nubank Parque, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão da TV Globo (aberta) e Premiere (pay-per-view). O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Ficha do jogo PAL COR BRASILEIRÃO 30ª - Rodada Data e Hora São Paulo, 11 de outubro, às 17h30 (de Brasília) Local Nubank Parque, em São Paulo (SP) Árbitro Anderson Daronco (RS) Assistentes Alex Ang Ribeiro (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP) Var Rodolpho Toski Marques (PR) Onde assistir

O Palmeiras chega para o clássico após vitória sobre o Bahia por 1 a 0. Com o resultado, saltou para 60 pontos e diminui a vantagem do Flamengo na liderança para apenas um, com as equipes ainda tendo um confronto direto no segundo turno.

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Abel Ferreira retorna à beira do gramado após cumprir suspensão de três partidas pela expulsão no empate com o Mirassol, quando chutou um equipamento de áudio. Paulinho, em transição física, segue como desfalque, assim como o lateral Jefté, que testou positivo em exame antidoping.

O Corinthians, por sua vez, vem de derrota por 2 a 1 para o Internacional e ocupa a 16ª colocação do Campeonato Brasileiro, apenas uma posição acima da zona de rebaixamento. A equipe chega ao clássico sob o comando de William Machado, que assumiu após a demissão de Fernando Diniz, e tenta interromper a sequência de sete derrotas consecutivas na competição.

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Onde assistir ao jogo entre Palmeiras e Corinthians

Competição: Brasileirão - 30ª rodada 📅 Data: 11 de outubro de 2026 ⏰ Horário: 17h30 (de Brasília) 📍 Local: Nubank Parque, São Paulo (SP) 📺 Onde assistir: Premiere e Globo Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Arbitragem

Árbitro: Anderson Daronco (RS) Auxiliares: Alex Ang Ribeiro (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP) VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

Escalações prováveis

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Carlos Miguel; Giay, Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Marlon Freitas, Evangelista (Barboza) e Andreas Pereira; Arias, Flaco López e Vitor Roque.

CORINTHIANS (Técnico: William Batista)

Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André, Bidon e Carrillo; Memphis Depay e Yuri Alberto.