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Palmeiras x Corinthians: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam neste domingo (11), a partir das 17h30 (de Brasília), no Nubank Parque

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
09/10/2026 18:47
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Brasileirão Série A 2026 - Palmeiras x Corinthians
Onde assistir ao vivo a partida entre Palmeiras e Corinthians pelo Brasileirão Série A 2026 (Arte / Lance!)

Palmeiras e Corinthians se enfrentam neste domingo (11), a partir das 17h30 (de Brasília), no Nubank Parque, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão da TV Globo (aberta) e Premiere (pay-per-view). O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Ficha do jogo

logo Palmeiras
PAL
Corinthians escudo - NOVO
COR
BRASILEIRÃO
30ª - Rodada
Data e Hora
São Paulo, 11 de outubro, às 17h30 (de Brasília)
Local
Nubank Parque, em São Paulo (SP)
Árbitro
Anderson Daronco (RS)
Assistentes
Alex Ang Ribeiro (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP)
Var
Rodolpho Toski Marques (PR)
Onde assistir

O Palmeiras chega para o clássico após vitória sobre o Bahia por 1 a 0. Com o resultado, saltou para 60 pontos e diminui a vantagem do Flamengo na liderança para apenas um, com as equipes ainda tendo um confronto direto no segundo turno.

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Abel Ferreira retorna à beira do gramado após cumprir suspensão de três partidas pela expulsão no empate com o Mirassol, quando chutou um equipamento de áudio. Paulinho, em transição física, segue como desfalque, assim como o lateral Jefté, que testou positivo em exame antidoping.

O Corinthians, por sua vez, vem de derrota por 2 a 1 para o Internacional e ocupa a 16ª colocação do Campeonato Brasileiro, apenas uma posição acima da zona de rebaixamento. A equipe chega ao clássico sob o comando de William Machado, que assumiu após a demissão de Fernando Diniz, e tenta interromper a sequência de sete derrotas consecutivas na competição.

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Onde assistir ao jogo entre Palmeiras e Corinthians

  1. Competição: Brasileirão - 30ª rodada
  2. 📅 Data: 11 de outubro de 2026
  3. ⏰ Horário: 17h30 (de Brasília)
  4. 📍 Local: Nubank Parque, São Paulo (SP)
  5. 📺 Onde assistir: Premiere e Globo
  6. Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Arbitragem

  1. Árbitro: Anderson Daronco (RS)
  2. Auxiliares: Alex Ang Ribeiro (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP)
  3. VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

Escalações prováveis

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Carlos Miguel; Giay, Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Marlon Freitas, Evangelista (Barboza) e Andreas Pereira; Arias, Flaco López e Vitor Roque.

CORINTHIANS (Técnico: William Batista)
Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André, Bidon e Carrillo; Memphis Depay e Yuri Alberto.

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