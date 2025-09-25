Dorival comanda treino tático no Corinthians de olho no Flamengo

O Corinthians segue sua preparação para o duelo contra o Flamengo, pela próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Na manhã desta quinta-feira (25), o elenco trabalhou no CT Dr. Joaquim Grava em busca da oitava vitória no torneio nacional.

As atividades começaram na academia, com exercícios de força. Em seguida, os jogadores foram ao gramado, onde realizaram o aquecimento e participaram de um treino coletivo comandado pelo técnico Dorival Júnior. O treinador aproveitou a movimentação para fazer testes na formação e observar alternativas para a equipe.

Na sequência, o grupo foi dividido em dois para atividades específicas por setor, com foco no ajuste de detalhes táticos. A comissão técnica avaliou desempenhos individuais e coletivos, reforçando a preparação para o duelo considerado decisivo.

O Corinthians volta a treinar nesta sexta-feira (26), também no CT Dr. Joaquim Grava. O confronto contra o Flamengo está marcado para domingo (28), às 20h30, na Neo Química Arena.

Yuri Alberto em atividade no Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Corinthians busca encerrar jejum de vitórias em casa

A equipe de Dorival Júnior não vence uma partida do Brasileirão em seus domínios há seis jogos. A última vez foi por 1 a 0 contra o Santos, no dia 18 de maio. Desde então foram quatro empates e duas derrotas atuando ao lado de seu torcedor.

O Timão ocupa a décima colocação na tabela do Brasileirão, com sete vitórias até aqui. Três delas foram conquistadas fora de casa, incluindo os dois triunfos mais recentes, sobre o Fluminense, por 1 a 0, no Maracanã, e contra o Vasco, por 3 a 2, em São Januário.