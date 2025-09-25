menu hamburguer
Corinthians

Dorival comanda treino tático no Corinthians de olho no Flamengo

Elenco alvinegro intensifica preparação no CT Joaquim Grava

e741b9d9-9fbf-410a-a7aa-7930840d0c70_WhatsApp-Image-2025-03-17-at-12.00.50-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 25/09/2025
14:55
Dorival trabalhou a equipe que deve enfrentar o Flamengo (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)
imagem cameraDorival trabalhou a equipe que deve enfrentar o Flamengo (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)
O Corinthians segue sua preparação para o duelo contra o Flamengo, pela próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Na manhã desta quinta-feira (25), o elenco trabalhou no CT Dr. Joaquim Grava em busca da oitava vitória no torneio nacional.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

As atividades começaram na academia, com exercícios de força. Em seguida, os jogadores foram ao gramado, onde realizaram o aquecimento e participaram de um treino coletivo comandado pelo técnico Dorival Júnior. O treinador aproveitou a movimentação para fazer testes na formação e observar alternativas para a equipe.

Na sequência, o grupo foi dividido em dois para atividades específicas por setor, com foco no ajuste de detalhes táticos. A comissão técnica avaliou desempenhos individuais e coletivos, reforçando a preparação para o duelo considerado decisivo.

O Corinthians volta a treinar nesta sexta-feira (26), também no CT Dr. Joaquim Grava. O confronto contra o Flamengo está marcado para domingo (28), às 20h30, na Neo Química Arena.

Yuri Alberto treina com o elenco do Corinthians
Yuri Alberto em atividade no Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Corinthians busca encerrar jejum de vitórias em casa

A equipe de Dorival Júnior não vence uma partida do Brasileirão em seus domínios há seis jogos. A última vez foi por 1 a 0 contra o Santos, no dia 18 de maio. Desde então foram quatro empates e duas derrotas atuando ao lado de seu torcedor.

O Timão ocupa a décima colocação na tabela do Brasileirão, com sete vitórias até aqui. Três delas foram conquistadas fora de casa, incluindo os dois triunfos mais recentes, sobre o Fluminense, por 1 a 0, no Maracanã, e contra o Vasco, por 3 a 2, em São Januário.

  • SCCP 1 x 1 Palmeiras - 31 de agosto
  • SCCP 1 x 2 Bahia - 16 de agosto
  • SCCP 1 x 1 Fortaleza - 3 de agosto
  • SCCP 0 x 0 Cruzeiro - 23 de julho
  • SCCP 1 x 2 Red Bull Bragantino - 13 de julho
  • SCCP 0 x 0 Vitória - 1 de junho
  • SCCP 1 x 0 Santos - 18 de maio

