O Corinthians recebeu mais uma má notícia: o clube foi condenado pela Fifa e recorreu ao CAS (Corte Arbitral do Esporte) contra uma dívida de US$ 1,5 milhão (aproximadamente R$ 8 milhões na cotação atual). A informação foi incialmente divulgada pelo GE.

O valor está relacionado à contratação do meio-campista José Martínez, que chegou ao clube em 2024, vindo do Philadelphia Union, dos Estados Unidos, durante a gestão do ex-presidente Augusto Melo.

O pagamento inicial estava previsto em US$ 200 mil, seguido de três parcelas. Como o Corinthians não quitou a primeira parcela, todas as demais venceram de uma vez, conforme estipulado no contrato. informação foi divulgada inicialmente pelo GE.

O presidente do Corinthians, Osmar Stabile, afirmou que a diretoria está empenhada em resolver todas as negociações envolvendo jogadores do clube.

— A gente está procurando resolver todos. No caso do Talleres (clube que vendeu Garro) eles não aceitaram conversar com a gente até agora. Pedimos para negociar algumas vezes. No caso do Rojas, tentamos conversar com o pessoal dele aqui no Brasil, eles aceitaram conversar e acho que deve progredir — disse o cartola ao GE.

— Também estamos procurando eles para poder negociar — completa.

Preocupação no Corinthians

O clube foi condenado em quatro processos pela Fifa que ainda aguardam decisão do CAS (Corte Arbitral do Esporte). Entre as sanções, o Timão deve pagar R$ 22,7 milhões ao Talleres, da Argentina, pela contratação de Rodrigo Garro, e R$ 6,7 milhões ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, pelo empréstimo de Maycon. Ainda não há data definida para o julgamento desses casos.

Mais recentemente, o Corinthians foi condenado pelo CAS a pagar R$ 41,3 milhões ao meia Matías Rojas, que atuou pelo clube entre 2023 e 2024. A punição se refere ao atraso no pagamento de direitos de imagem do jogador nesse período.

Com juros, o valor total chega a R$ 45 milhões. O clube recebeu notificação da Corte e tem 45 dias para efetuar o pagamento, sob risco de um novo “transfer ban” da Fifa. Atualmente, o Corinthians já está proibido de registrar novos jogadores em três janelas de transferências devido a uma dívida com o Santos Laguna, do México, pela contratação de Félix Torres.