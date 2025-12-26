Torcedores do Flamengo se animam com atitude de joia do Corinthians: 'Bem-vindo'
Jogador recebeu convite do filho de Zico
Destaque no título da Copa do Brasil conquistado pelo Corinthians em 2025, Breno Bidon foi convidado pelo filho de Zico, ídolo do Flamengo, a participar do Jogo das Estrelas. A partida no Maracanã será neste sábado, às 18h30 (de Brasília). A abertura dos portões ao público será às 14h, com o Jogo dos Artistas marcado para as 16h e o jogo principal às 18h30.
Fora de Campo
Fora de Campo
Fora de Campo
A presença da joia do Corinthians deu esperança a diversos torcedores do Flamengo que gostariam da contratação do volante.
Presenças confirmadas no Jogo das Estrelas
Além do trio do Flamengo, outros nomes também foram anunciados. Alguns deles são: Romário, Cristian, Toró, Berrío, Verón, Nuno Gomes, Obina, Leonardo, Valdo, Ronaldo Angelim, Juan, Zé Roberto, Gilberto, Angelina, Luany e Breno Bidon, do Corinthians.
O Corinthians negocia a contratação de Bruno Spindel (ex-Flamengo) para o cargo de executivo de futebol. O profissional chegaria para ocupar a vaga deixada por Fabinho Soldado, que deixou o clube após o título da Copa do Brasil. A diretoria alvinegra pretende acelerar as conversas para anunciar a chegada do dirigente ainda este ano.
Alvo do Corinthians, Bruno Spindel construiu uma trajetória de longa data no Flamengo, iniciada ainda na gestão de Eduardo Bandeira de Mello. Ao todo, foi diretor e gerente de marketing, CEO e diretor-executivo de futebol.
