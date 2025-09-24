Corinthians vive sequência sem vitórias como mandante no Brasileirão; veja números
Timão busca quebrar marca negativa contra o Flamengo
O Corinthians enfrenta o Flamengo no próximo domingo (28), às 20h30 (de Brasília), pela 25ª rodada do Brasileirão. O duelo será na Neo Química Arena, palco que historicamente favorece o Timão, mas que nesta edição tem deixado a desejar em termos de resultado.
A equipe de Dorival Júnior não vence uma partida do Brasileirão em seus domínios há seis jogos. A última vez foi por 1 a 0 contra o Santos, no dia 18 de maio. Desde então foram quatro empates e duas derrotas atuando ao lado de seu torcedor.
Últimos jogos do Corinthians atuando na Neo Química Arena pelo Brasileirão
- Corinthians 1 x 1 Palmeiras - 31 de agosto
- Corinthians 1 x 2 Bahia - 16 de agosto
- Corinthians 1 x 1 Fortaleza - 3 de agosto
- Corinthians 0 x 0 Cruzeiro - 23 de julho
- Corinthians 1 x 2 Red Bull Bragantino - 13 de julho
- Corinthians 0 x 0 Vitória - 1 de junho
- Corinthians 1 x 0 Santos - 18 de maio
Retrospecto ruim
O Timão ocupa a décima colocação na tabela do Brasileirão, com sete vitórias até aqui. Três delas foram conquistadas fora de casa, incluindo os dois triunfos mais recentes, sobre o Fluminense, por 1 a 0, no Maracanã, e contra o Vasco, por 3 a 2, em São Januário.
Contando partidas na Neo Química Arena, o Corinthians venceu apenas quatro duelos. O resultado fica claro ao analisar a tabela do Brasileirão dos mandantes, na qual o Timão ocupa apenas a 14ª colocação, com 16 pontos conquistados.
A missão do próximo domingo não será tarefa fácil. O adversário do Corinthians é o Flamengo, líder da competição, que tem a segunda melhor campanha como visitante. Os cariocas venceram seis partidas das dez que disputou fora de seus domínios.
