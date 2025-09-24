menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCorinthians

Corinthians vive sequência sem vitórias como mandante no Brasileirão; veja números

Timão busca quebrar marca negativa contra o Flamengo

fe4a4413-7df6-4f4d-8be7-876c6484bfa3_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-13.03.44-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Ulisses Lopresti
São Paulo (SP)
Dia 24/09/2025
06:15
Dorival Júnior, técnico do Corinthians (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)
imagem cameraCorinthians busca quebrar marca negativa contra o Flamengo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)
O Corinthians enfrenta o Flamengo no próximo domingo (28), às 20h30 (de Brasília), pela 25ª rodada do Brasileirão. O duelo será na Neo Química Arena, palco que historicamente favorece o Timão, mas que nesta edição tem deixado a desejar em termos de resultado.

A equipe de Dorival Júnior não vence uma partida do Brasileirão em seus domínios há seis jogos. A última vez foi por 1 a 0 contra o Santos, no dia 18 de maio. Desde então foram quatro empates e duas derrotas atuando ao lado de seu torcedor.

Últimos jogos do Corinthians atuando na Neo Química Arena pelo Brasileirão

  • Corinthians 1 x 1 Palmeiras - 31 de agosto
  • Corinthians 1 x 2 Bahia - 16 de agosto
  • Corinthians 1 x 1 Fortaleza - 3 de agosto
  • Corinthians 0 x 0 Cruzeiro - 23 de julho
  • Corinthians 1 x 2 Red Bull Bragantino - 13 de julho
  • Corinthians 0 x 0 Vitória - 1 de junho
  • Corinthians 1 x 0 Santos - 18 de maio

BRASILEIRO A 2025, CORINTHIANS X SANTOS
Yuri Alberto marcou na última vitória do Corinthians na Neo Química Arena pelo Brasileirão (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Retrospecto ruim

O Timão ocupa a décima colocação na tabela do Brasileirão, com sete vitórias até aqui. Três delas foram conquistadas fora de casa, incluindo os dois triunfos mais recentes, sobre o Fluminense, por 1 a 0, no Maracanã, e contra o Vasco, por 3 a 2, em São Januário.

Contando partidas na Neo Química Arena, o Corinthians venceu apenas quatro duelos. O resultado fica claro ao analisar a tabela do Brasileirão dos mandantes, na qual o Timão ocupa apenas a 14ª colocação, com 16 pontos conquistados.

A missão do próximo domingo não será tarefa fácil. O adversário do Corinthians é o Flamengo, líder da competição, que tem a segunda melhor campanha como visitante. Os cariocas venceram seis partidas das dez que disputou fora de seus domínios.

