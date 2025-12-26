Vice do Corinthians xinga torcedor após título da Copa do Brasil: 'Otário'

Armando Mendonça, vice-presidente do Corinthians, bateu boca com um torcedor do Timão nas redes sociais após a conquista da Copa do Brasil.

O dirigente publicou uma postagem em comemoração ao título conquistado diante do Vasco, no estádio do Maracanã. Nos comentários, torcedores criticaram o vice-presidente, que respondeu às provocações.

Veja abaixo os diálogos:

Torcedor:

Uma coisa que o senhor não é é Corinthians, suma do parque São Jorge para o bem do Corinthians"

Resposta de Armando:

Falou o Corinthiano que ajuda muito o clube. Vai curtir o Título, seu otario.

Torcedor:

Por favor, nós de presente nesse natal a sua saída do Corinthians, deixa o Corinthians seguir.

Resposta de Armando:

Pq? Tirei o presidente que roubava. Dei uma copa do Brasil e ainda reclama?

Torcedor:

Imagina a energia de ser odiado por 32 milhões de pessoas.

Resposta de Armando:

Curta o título que demos para vocês. Curta.

Polêmicas envolvendo Armando Mendonça

Armando Mendonça acumula polêmicas no Corinthians. O vice-presidente chegou a ser acusado de participação em irregularidades na distribuição de materiais esportivos fornecidos pela Nike. As suspeitas surgiram a partir de uma auditoria interna.

O dirigente afirma que o relatório não reflete a realidade. Em coletiva de imprensa, declarou que, dos 131 itens apontados como desvios, apenas 47 foram retirados com sua assinatura para uso em atividades do clube. Os outros 84, incluindo 64 transferências internas, teriam sido realizados por terceiros, sem que Armando Mendonça tenha se beneficiado pessoalmente.

Memphis Depay e Armando Mendonça (Foto: Rodrigo Ponce Gazzanel/Agência Corinthians)

"Conflito" com Memphis

O vice-presidente negou que o recado do meia-atacante Memphis Depay, após o título da Copa do Brasil, tenha sido direcionado a ele. Ao lado dos companheiros de equipe, o jogador afirmou que quem vazou o seu contrato estava "junto na roda", mas não teve coragem de assumir a autoria.

Em entrevista à Rádio TMC, Armando Mendonça garantiu que não se sentiu alvo da declaração.

— Eu não me senti atacado pelo profissional. Eu não vazei nenhum contrato do profissional. Como advogado, respeito os contratos que são firmados. Eu, na época do vazamento, sequer tinha acesso à credencial, quiçá documentos internos do clube. Meu relacionamento com ele é muito bom. Nos relacionamos no CT, nas viagens para os jogos. Relacionamento cordial, bom com o atleta. Essa narrativa que as pessoas estão falando, colocando meu nome nessa situação, vejo mais como questão política do que uma questão que eu seja responsável, que ele falou para mim — disse.