Gil revela atrito com ex-técnico do Corinthians em final contra o Flamengo

Aposentado do futebol, o ex-zagueiro Gil relembrou sua passagem pelo Corinthians. Campeão pelo clube, o veterano recordou a campanha da Copa do Brasil de 2022, quando a equipe ficou no “quase”. A decisão foi disputada contra o Flamengo.

Na época, o time era comandado pelo técnico português Vítor Pereira. O jogo de ida, em Itaquera, terminou empatado. Na volta, no Maracanã, o duelo acabou 1 a 1, e o título foi decidido nos pênaltis, com vitória rubro-negra.

Gil relembrou os bastidores daquela final, quando chegou a “discutir” com Vítor Pereira sobre mudanças no esquema tático. Em entrevista ao podcast Podpah, o ex-defensor contou como tentou convencer o treinador a manter a formação original antes da partida.

— Eu, ele (Renato Augusto) e o Balbuena pedimos ao Vitor: 'Por favor, não mude o sistema, a gente tem chance de ganhar. Porr*, não vamos mudar o sistema'. Ele queria jogar com três zagueiros, né? Falei: 'Não, Vitor, deixa! Fica tranquilo. Eu marco o Pedro, fica tranquilo'. Aí ele colocou os três zagueiros e, com cinco minutos de jogo, 1 a 0 Flamengo. Eu falei: 'Put* que pari*!'. No segundo tempo, voltamos ao esquema normal, empatamos e ainda tivemos chances de virar — disse Gil.

Carreira de Gil

Ao longo de sua carreira, Gil construiu uma trajetória sólida com destaque para a passagem pelo Corinthians, onde disputou 437 partidas, marcou 19 gols e deu 11 assistências, sendo campeão Brasileiro de 2015, Recopa de 2013 e Paulistão de 2018. No futebol chinês, também teve números expressivos pelo Shandong, somando 134 jogos, 11 gols e quatro assistências.

Antes de se tornar ídolo no Timão, o zagueiro defendeu Cruzeiro, Valenciennes (FRA) e Atlético-GO. Pela Raposa, foram 98 partidas, com quatro gols e uma assistência, enquanto na França acumulou 43 atuações e dois gols pelo Valenciennes, além de breve passagem pelo Dragão, com 12 jogos e um gol.

Seu último clube na carreira foi o Santos. Contratado em dezembro de 2023, Gil estava livre no mercado após encerrar sua passagem pelo Corinthians e assinou vínculo válido por uma temporada, com possibilidade de renovação por mais 12 meses, opção confirmada pelo clube. Com a camisa do Peixe, disputou 68 partidas oficiais e marcou um gol, conquistando o título da Série B do Campeonato Brasileiro e o vice-campeonato paulista em 2024.