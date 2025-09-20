O Corinthians encerrou a preparação para enfrentar o Sport. As equipes se enfrentam no domingo às 17h30 (de Brasília) na Ilha do Retiro. O time divulgou a lista de relacionados também. Entre as novidades, está o retorno de Raniele e a ausência de Memphis Depay.

Raniele não entra em campo desde agosto, após o jogo contra o Palmeiras, por conta de uma lesão muscular. Enquanto isso, Memphis Depay sofre com um edema na coxa.

(Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

O Timão também terá o retorno de Breno Bidon, que cumpriu suspensão automática na vitória diante do Fluminense e de José Martínez, recuperado de um trauma sofrido em jogo da Seleção Venezuelana na semana passada

Na manhã de sábado (20), no CT Dr. Joaquim Grava, o Corinthians encerrou os últimos ajustes para o próximo jogo do Brasileiro. A equipe enfrenta o Sport neste domingo (21), às 17h30, na Ilha do Retiro, em Recife, pela 24ª rodada. A transmissão será de Globo e Premiere.

O trabalho começou no auditório de preleções Flexform, onde Dorival Júnior e sua comissão exibiram análises em vídeo do adversário. Depois, o elenco realizou ativação muscular na academia e aquecimento no Campo 1.

Em seguida, no Campo 2, Dorival comandou exercício em espaço reduzido. A sessão terminou com ensaios táticos e repetições de bolas paradas, tanto ofensivas quanto defensivas.

Veja a lista completa dos relacionados:

Goleiros – Felipe Longo, Hugo Souza e Kauê

Laterais – Fabrizio Angileri, Hugo, João Vitor, Matheus Bidu e Matheuzinho

Zagueiros – André Ramalho, Cacá, Félix Torres, Gustavo Henrique e João Pedro

Meio-campistas – André, Breno Bidon, Dieguinho, José Martínez, Maycon, Raniele e Ryan

Atacantes – Kayke, Romero, Talles Magno, Vitinho e Yuri Alberto