Corinthians adota cautela com Memphis e avalia opções para o ataque
Holandês se recupera de um edema na coxa
Memphis foi diagnosticado com um edema no músculo posterior da coxa direita durante a vitória sobre o Athletico-PR, pela Copa do Brasil, no dia 11 de setembro. Desde então, o holandês realiza trabalho físico no departamento médico do Corinthians, que adota cautela em relação ao seu retorno.
O jogador não esteve em campo nos últimos treinos. Apesar da lesão não ser grave, a tendência é que a comissão técnica adote uma cautela com o atleta, e ainda avalia se o holandês irá com o elenco para Recife, onde a equipe encara o Sport, neste domingo (21), às 17h30 (de Brasília) na Ilha do Retiro, mas a tendência é que não seja relacionado. O setor ofensivo foi formado por Yuri Alberto e Vitinho, pois Gui Negão estava suspenso.
Memphis viveu uma maratona para poder reforçar o Corinthians na Copa do Brasil. O duelo aconteceu pouco após o holandês defender a sua seleção pelas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo, na Data Fifa. O atacante teve apenas dois dias para voltar a São Paulo e se preparar para o duelo contra o Athletico Paranaense.
Histórico de lesões
É a quinta vez que o atleta fica fora de combate por lesões nesta temporada e perdeu 12 jogos neste ano. O maior período de recuperação foi em agosto. Memphis foi diagnosticado com uma lesão de grau 2 no músculo posterior da coxa direita.
O atleta ficou fora por 20 dias e perdeu quatro jogos. A lesão aconteceu na vitória por 2 a 0 sobre o Palmeiras, no Allianz Parque, no dia 6 de agosto. O retorno aconteceu no triunfo por 1 a 0 sobre o Athletico Paranaense, em Curitiba, pela Copa do Brasil.
