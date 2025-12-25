Novo reforço do Atlético-MG impressiona torcedores: 'Melhor do Brasil'

O Atlético anunciou a contratação do lateral-esquerdo Renan Lodi e animou demais seus torcedores. O jogador firmará um contrato de cinco anos com o clube mineiro, tornando-se o primeiro reforço da equipe para a temporada 2026.

Nos próximos dias, Renan Lodi passará por exames médicos antes de assinar o contrato em definitivo. A expectativa é que já esteja integrado junto ao elenco na reapresentação do dia 2 de janeiro.

Renan Lodi é o primeiro reforço do Atlético-MG na janela

Renan Lodi estava livre no mercado desde setembro, quando rescindiu contrato com o Al Hilal, da Arábia Saudita. O jogador chegou ao clube saudita em janeiro de 2024 e tinha contrato válido até junho de 2028, mas o acordo foi encerrado de forma antecipada.

Fora dos planos do técnico Simone Inzaghi, Lodi não foi inscrito na cota de estrangeiros para a disputa do Campeonato Saudita de 2025/2026, o que comprometeria sua utilização ao longo da temporada.

Confira o pronunciamento oficial do Atlético-MG:

"O Galo comunica que acertou todas as bases negociais para a contratação do lateral-esquerdo Renan Lodi, por cinco anos. A assinatura definitiva do contrato e o anúncio oficial ocorrerão após a realização e aprovação dos exames médicos, agendados para os próximos dias."

A carreira do lateral

Revelado pelo Athletico Paranaense, Renan Lodi surgiu no futebol profissional em 2016 e rapidamente se destacou como um dos laterais-esquerdos mais promissores do país. Seu bom desempenho chamou a atenção do futebol europeu, e em 2019 ele foi vendido ao Atlético de Madrid, da Espanha, em uma das maiores negociações da história do clube paranaense.

Na Europa, Lodi viveu o auge da carreira com a camisa do Atlético de Madrid, sendo peça importante na campanha do título espanhol da temporada 2020/2021. Posteriormente, também atuou pelo Nottingham Forest, da Inglaterra, e pelo Olympique de Marselha, da França, acumulando experiências em diferentes ligas e competições internacionais.

Paralelamente, suas boas atuações o levaram à Seleção Brasileira, pela qual foi convocado em diversas oportunidades, incluindo a disputa da Copa do Mundo de 2022, consolidando-se como opção frequente na lateral esquerda do Brasil durante aquele ciclo.