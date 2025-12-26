Corinthians: sócios protestam no Parque São Jorge e criticam Osmar Stabile

O Parque São Jorge, sede social do Corinthians, localizado no bairro do Tatuapé, na zona leste de São Paulo, foi alvo de protestos de sócios do clube, direcionados principalmente ao presidente Osmar Stabile

Segundo informações divulgadas pelo "Meu Timão", as manifestações tiveram como pano de fundo o descontentamento da torcida com decisões administrativas e a condução de temas considerados sensíveis dentro do clube. As críticas passaram pelo futebol feminino, que enfrenta pendências financeiras e atrasos em melhorias estruturais, além da percepção de falta de atenção da diretoria em relação às necessidades da modalidade.

Manifestação de sócios do Corinthians (Foto: Reprodução)

Os protestos também abordaram problemas no programa Fiel Torcedor, especialmente questionamentos sobre a venda de ingressos, e a preocupação com o impacto dos cortes de gastos sobre outras modalidades esportivas, como o basquete.

Veja abaixo as frases dos protestos:

Frouxo", "vacilão" e "marcha lenta";

"Presidente frouxo. Respeite o futebol feminino";

"Presidente vacilão. Respeite o Fiel Torcedor";

"Presidente marcha lenta. Respeite nossas modalidades esportivas";

Outros protestos envolvendo o Corinthians

Outra manifestação cobrou a situação de torcedores do programa Fiel Torcedor que ficaram sem ingressos para a final da Copa do Brasil, além de questionamentos pela saída de Fabinho Soldado da diretoria. Uma das faixas exibidas trouxe a mensagem:

"Quem será o diretor de futebol? Troca de favores mais uma vez?".