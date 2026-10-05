O Corinthians voltou aos treinamentos na manhã desta segunda-feira (5), no CT Dr. Joaquim Grava, e avançou na preparação para o confronto diante do Internacional, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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As atividades começaram na academia, com um trabalho de força. Depois do aquecimento no gramado, os jogadores participaram de um exercício voltado à posse de bola, dando sequência à programação definida pela comissão técnica.

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Na parte seguinte do treinamento, Fernando Diniz comandou uma atividade tática de dez contra dez. O treinador realizou testes na formação que pode começar a partida e orientou o elenco em diferentes situações de jogo para o duelo em Porto Alegre.

Provável escalação do Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho (Pedro Milans), Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto (Kaio César).

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O Corinthians encerra a preparação na manhã desta terça-feira (6), novamente no CT Dr. Joaquim Grava. A equipe enfrenta o Internacional na quarta-feira (7), às 19h30, no Beira-Rio.

Corinthians entra na reta final de preparação para o Internacional (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Números do Corinthians na temporada

Desde que Fernando Diniz assumiu o comando do Corinthians, a equipe disputou 32 partidas, com 13 vitórias, oito empates e 11 derrotas. O aproveitamento é de 49%, com 35 gols marcados e 30 sofridos. No período, o Timão registra média de 12,8 finalizações, 4,3 no gol e 1,9 chances claras de gol por partida, além de 1,2 chances claras cedidas por jogo e 56% de posse de bola.

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Em 2026, o Corinthians soma 53 jogos, com 20 vitórias, 15 empates e 18 derrotas, alcançando 47% de aproveitamento. O time marcou 56 gols e sofreu 49. Nas partidas da temporada, apresenta média de 12,8 finalizações, 4,1 no gol e 1,9 chances claras de gol por jogo, enquanto cede 1,3 chances claras por partida e registra 57% de posse de bola.

Pelo Brasileirão, o Corinthians disputou 28 partidas e soma oito vitórias, oito empates e 12 derrotas, com 38% de aproveitamento. O time marcou 29 gols e sofreu 32 no campeonato. A equipe tem média de 12,2 finalizações, 3,7 no gol e 1,6 chances claras de gol por jogo, além de ceder também 1,6 chances claras por partida e registrar 54% de posse de bola.

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