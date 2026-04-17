Diniz aposta na solidez defensiva para melhorar situação do Corinthians no Brasileirão

A defesa do Corinthians está ilesa sob o comando do novo técnico Fernando Diniz. No trabalho diário com a equipe há menos de dez dias, foram três jogos - dois pela Libertadores e um pelo Brasileirão - e nenhum gol sofrido até o momento, algo que vinha sendo um problema recentemente.

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A estreia do treinador no time alvingro foi em uma partida do torneio continental, quando venceu o Platense por 2 a 0, fora de casa, pela estreia da competição. Na sequência empatou sem gols com o Palmeiras na Neo Química Arena, pelo Brasileirão, com direito a dois jogadores expulsos e, ainda assim, a defesa não foi vazada.

Por mim, a vitória sob o Santa Fe, também pela Libertadores e desta vez em casa. Foram dois marcados e nenhum sofrido, fato que dá tranquilidade a Diniz em seu início de trabalho em que a evolução já é vista.

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- Quando a defesa é vazada, achamos que é a linha de quatro, talvez o volante e o goleiro. E a defesa não está sendo vazada porque existe um comprometimento muito grande dos 11 jogadores em defender desde que cheguei aqui. Dos três jogos, contra o Palmeiras tivemos muita coisa defensiva - explicou o treinador, após a última vitória do Corinthians.

- Mas a imagem mais bonita do jogo de hoje foi o escanteio que era nosso e em quatro, cinco segundos, o Pedro Raul saiu da área adversária e estava defendendo. O sistema defensivo está funcionando por conta disso, pela colaboração de de todos os jogadores. Os jogadores aos poucos estão assimilando (novo estilo de jogo) e está sendo rápido. Estou bem contente com o que tenho visto nos treinos e nos jogos - afirmou Diniz.

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Com a boa fase da defesa, o treinador agora quer usar isso a seu favor para que o time deixe a parte de baixo da tabela de classificação do Brasileirão. O Corinthians tem apenas 11 pontos e é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, além de 11 gols sofridos em 11 partidas disputadas até agora.

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O próximo desafio do Timão no Nacional será fora de casa. O Alvinegro viaja a Salvador para enfrentar o Vitória, no sábado (18), às 20h (de Brasília), no Barradão, pela 12ª rodada. Uma vitória na Bahia distanciará o time da degola, enquanto um tropeço pode jogar o time na zona de rebaixamento.

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