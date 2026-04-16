Sistema defensivo do Corinthians cresce de produção com Diniz; veja números

O técnico Fernando Diniz completou três jogos no comando do Corinthians e, entre os setores beneficiados pela chegada do treinador, está o sistema defensivo. Até o momento, o Timão não sofreu gols sob seu comando.

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Antes da chegada de Fernando Diniz, o Corinthians acumulava uma sequência de 10 jogos com 11 gols sofridos.

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O desempenho defensivo chama atenção pela solidez e pelos poucos riscos concedidos aos adversários. O Corinthians cedeu apenas uma grande chance em três jogos, além de registrar média de 9.3 finalizações sofridas por partida, sendo 2.3 no alvo.

Dentro da área, os rivais conseguem apenas 3.7 conclusões por jogo, enquanto o time mantém intensidade na recuperação de bola, com 14.7 desarmes por partida. Os números reforçam uma estrutura defensiva eficiente, aliada ao controle das ações durante os jogos.

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— O fato de não ser vazado… Quando não é vazado, falam que a defesa é só o sistema defensivo. E a defesa não é vazada pois há um comprometimento muito grande dos 11 jogadores em defender. A imagem mais bonita de hoje foi no final de jogo, escanteio que era nosso, o Pedro Raul saiu da área adversária e defendeu. Por isso o sistema funciona. Aos poucos, os jogadores estão assimilando. Estou bem contente com o que estou vendo nos treinamentos e nos jogos — disse Fernando Diniz em entrevista coletiva.

O ponto alto da defesa de Fernando Diniz foi no clássico diante do Palmeiras, quando, mesmo com dois jogadores a menos contra o líder do Brasileirão, a equipe conseguiu segurar o empate sem gols.

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Gabriel Paulista, Hugo Souza e Gustavo Henrique, pilares da defesa do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Escalação do Corinthians

O sistema defensivo também fez diferença no ataque. Na vitória diante do Santa Fe, pela Libertadores, Gustavo Henrique deu uma assistência e marcou o segundo gol da partida. Ambos os lances saíram em jogadas de bola parada, fundamento destacado pelo treinador.

— Tenho trabalhado tudo que você pode imaginar, mesmo com pouco tempo. Muito vídeo. Priorizamos a parte defensiva e, aos poucos, colocamos as ideias, aproximação. Hoje vimos mais isso. Mexemos um pouco na bola parada, embora eles tivessem um repertório muito bom. Estou aproveitando os bons trabalhos de Dorival e Ramon — comentou Diniz.

Gustavo Henrique com Diniz:

3 jogos (3 titular)

1 gol

1 assistência

88% de acerto no passe

82% eficiência nos duelos aéreos

9.3 cortes por jogo

1.3 bolas recuperadas por jogo

1.3 desarmes por jogo

1.3 interceptações por jogo

Nota Sofascore 8.03

Gabriel Paulista com Diniz:

3 jogos (3 titular) 2.3 duelos ganhos por jogo 0.3 chutes bloqueados por jogo 87% de acerto no passe 56% eficiência nos duelos aéreos 8.3 cortes por jogo 2.0 bolas recuperadas por jogo 0.3 faltas por jogo 1.0 interceptações por jogo Nota Sofascore 7.17

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Hugo Souza com Diniz:

3 jogos (3 titular) 0 gols sofridos 3 jogos sem sofrer gols 2.7 defesas por jogo 1.3 defesas em chutes na área por jogo 1.10 gols evitados 56% de acerto no passe 1.7 passes longos certos por jogo Nota Sofascore 7.10

Fernando Diniz pelo Corinthians:

3 jogos 2V - 1E 77.8% aproveitamento 4 gols 0 gols sofridos 1 grande chance cedida 9.3 finalizações sofridas por jogo (2.3 no gol) 3.7 finalizações sofridas na área por jogo 2.7 posses ganhas no último terço por jogo 14.7 desarmes por jogo

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