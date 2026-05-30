Corinthians chega ao último jogo antes da Copa com mudanças no ataque; veja alterações

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O Corinthians finalizou na sexta a preparação para enfrentar o Grêmio, neste sábado (30), no último compromisso antes da pausa para a Copa do Mundo. Fernando Diniz terá que fazer alterações no time titular para o duelo, já que perdeu duas peças no ataque. A bola rola às 17h30 na Arena do Grêmio e coloca frente a frente adversários com os mesmos 21 pontos. O Timão ocupa a 15ª colocação e o tricolor gaúcho, a 14ª.

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Após retornar de um longo período lesionado, Memphis Depay atuou nos dois últimos jogos do Corinthians. Entrou no segundo tempo na vitória por 1 a 0 contra o Atlético Mineiro, no Brasileirão, e na derrota para o Platense por 2 a 0, na Libertadores, iniciou como titular e jogou 45 minutos. Entretanto, o atacante não completará o terceiro jogo, já que foi convocado pela seleção da Holanda para a disputa da Copa do Mundo e já está à disposição da equipe comandada por Ronald Koeman.

Durante o tempo em que o atacante holandês esteve machucado, o inglês Jesse Lingard ganhou protagonismo com Fernando Diniz e somou boa minutagem sob comando do treinador, mesmo sendo substituído em boa parte dos jogos. Mas o atacante também está fora do confronto de sábado em Porto Alegre por razões pessoais. Ele foi liberado pela diretoria do Corinthians para resolver a situação.

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Com as alterações, o Corinthians deve ir a campo com Kaio César, atacante contratado em janeiro deste ano e que ainda não teve grande sequência como titular com a camisa do Timão. O jogador, que estava no Al-Hilal, da Arábia Saudita, tem 13 jogos no ano até aqui e vê a oportunidade contra o Grêmio de se fortalecer no elenco e ajudar o clube a se afastar da zona do rebaixamento.

- A gente encara esse jogo como uma final, porque é um jogo que define muita coisa pra gente. É um jogo que logo depois tem parada para a Copa, e a gente necessita ir para essa parada fora da zona de rebaixamento. Então, a gente encara esse jogo como uma final e a gente vai com tudo lá para ganhar - disse o atacante.

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O restante do time deve seguir o padrão usado por Fernando Diniz desde a chegada. No meio, Carrillo e André brigam por posição para completar com o trio Raniele, Breno Bidon e Garro. A defesa será formada por Gabriel Paulista e Gustavo Henrique na zaga, além de Matheuzinho e Matheus Bidu nas laterais.

Na última atividade antes do duelo, Fernando Diniz abriu o dia com um vídeo de instruções táticas na sala de preleção. Na sequência, os jogadores fizeram uma ativação muscular na academia e desceram ao gramado para o aquecimento.

Em campo, Diniz promoveu um exercício tático de dez contra dez e aproveitou o momento para instruir o time em situações ofensivas e defensivas, além de jogadas de bola parada. O elenco viaja para Porto Alegre nesta sexta para concentrar na capital gaúcha antes do jogo no sábado.

A escalação do Corinthians contra o Grêmio deve ser: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André (Carrillo), Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kaio César e Yuri Alberto.

Kaio César deve ser titular no jogo do Corinthians contra o Grêmio. (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Corinthians pode abrir boa vantagem do Z4

Com 21 pontos, o Corinthians está três à frente do Santos, que abre a zona do rebaixamento com 18 pontos. O Vasco, porteiro do Z4, tem 20. Uma vitória em Porto Alegre significa que o Timão pode abrir até seis pontos para o rival paulista e chega à pausa para a Copa do Mundo mais confortável.

O resultado permite, inclusive, que o time de Fernando Diniz olhe ainda mais para o alto da tabela, já que o Corinthians está a apenas dois pontos do atual oitavo colocado, o Bahia. Uma combinação de resultados pode colocar a equipe na primeira página da tabela.

Corinthians busca manter escrita favorável

O duelo deste sábado também dá ao Corinthians a chance de estender um tabu favorável contra o rival gaúcho. O Timão não perde um jogo com o Grêmio como mandante desde dezembro de 2018, pela última rodada do Brasileirão daquele ano. O jogo terminou 1 a 0 para o Tricolor, com gol do atacante Jael.

Desde então, foram sete partidas em Porto Alegre, com quatro empates e três vitórias do Corinthians. Dessas, seis delas foram pelo Campeonato Brasileiro e uma pela Copa do Brasil, que terminou com disputa de pênaltis. Em 2024, pelo jogo de volta das oitavas de final, o Timão empatou com o Grêmio por 0 a 0 no tempo normal, o que levou às cobranças.

E o único placar largo que o Corinthians conquistou foi justamente em 2024. Um 3 a 0 na Arena do Grêmio, também pela última rodada do Brasileirão, com gols de Yuri Alberto, de pênalti, Charles e Memphis Depay.