Corinthians conhece candidatos à presidência; veja lista
Cinco chapas foram inscritas para disputar o comando do Parque São Jorge
O Corinthians definiu as chapas que participarão da próxima eleição presidencial do clube. O período de inscrições foi encerrado nesta quinta-feira (15), às 17h (de Brasília), com cinco candidaturas oficializadas para a disputa pelo comando do Parque São Jorge.
Os candidatos à presidência são José Augusto Cardoso Mendes, Ilmar Schiavenato, Sérgio Janikian, André Castro e Rozallah Santoro. Cada um deles apresentou sua chapa, composta também por dois candidatos às vice-presidências.
A eleição está prevista inicialmente para o dia 28 de novembro. O pleito definirá o sucessor de Osmar Stabile, atual presidente do Corinthians, que anunciou a decisão de não disputar a reeleição.
Chapas inscritas para as eleições do Corinthians
|Chapa
|Presidente
|1º vice-presidente
|2º vice-presidente
08 - Integridade
José Augusto Cardoso Mendes
Marcelo Kahan Mandel
Mirella Havir
09 - Basta
Ilmar Schiavenato
Susy Miranda Sanchez
Ernesto Teixeira
28 - Corinthians de Verdade
Sérgio Janikian
Antonio Jorge Rachid Junior
Simone Martins dos Anjos
27 - Transforma Corinthians
André Castro
Everton Dumbrovsky
Luiz Soares dos Santos
Todo Dia Pelo Corinthians
Rozallah Santoro
Joaquim Arruda
José Mansur
Osmar Stabile de fora
O presidente do Corinthians, Osmar Stabile, anunciou nesta quinta-feira (15) que não será candidato à reeleição no clube. Em carta divulgada, o dirigente explicou os motivos da decisão e afirmou que pretende concentrar seus esforços na conclusão do atual mandato.
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Entre as principais justificativas, Stabile destacou a necessidade de avançar na reorganização financeira do Corinthians, especialmente nas negociações em andamento com a Caixa Econômica Federal. O presidente também avaliou que uma eventual candidatura poderia prejudicar a estabilidade política do clube neste momento.
— Após muita reflexão, decidi que não serei candidato à Presidência do Sport Club Corinthians Paulista na próxima eleição. Não foi uma escolha fácil, mas, neste momento, entendo que minha maior responsabilidade é dedicar toda a energia necessária à conclusão deste mandato e aos desafios que ainda temos pela frente — disse o atual presidente.
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