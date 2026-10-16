Corinthians conhece candidatos à presidência; veja lista

O Corinthians definiu as chapas que participarão da próxima eleição presidencial do clube. O período de inscrições foi encerrado nesta quinta-feira (15), às 17h (de Brasília), com cinco candidaturas oficializadas para a disputa pelo comando do Parque São Jorge.

Os candidatos à presidência são José Augusto Cardoso Mendes, Ilmar Schiavenato, Sérgio Janikian, André Castro e Rozallah Santoro. Cada um deles apresentou sua chapa, composta também por dois candidatos às vice-presidências.

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A eleição está prevista inicialmente para o dia 28 de novembro. O pleito definirá o sucessor de Osmar Stabile, atual presidente do Corinthians, que anunciou a decisão de não disputar a reeleição.

Chapas inscritas para as eleições do Corinthians

Chapa Presidente 1º vice-presidente 2º vice-presidente 08 - Integridade José Augusto Cardoso Mendes Marcelo Kahan Mandel Mirella Havir 09 - Basta Ilmar Schiavenato Susy Miranda Sanchez Ernesto Teixeira 28 - Corinthians de Verdade Sérgio Janikian Antonio Jorge Rachid Junior Simone Martins dos Anjos 27 - Transforma Corinthians André Castro Everton Dumbrovsky Luiz Soares dos Santos Todo Dia Pelo Corinthians Rozallah Santoro Joaquim Arruda José Mansur

Osmar Stabile, presidente do Corinthians (Foto: Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians)

Osmar Stabile de fora

O presidente do Corinthians, Osmar Stabile, anunciou nesta quinta-feira (15) que não será candidato à reeleição no clube. Em carta divulgada, o dirigente explicou os motivos da decisão e afirmou que pretende concentrar seus esforços na conclusão do atual mandato.

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Entre as principais justificativas, Stabile destacou a necessidade de avançar na reorganização financeira do Corinthians, especialmente nas negociações em andamento com a Caixa Econômica Federal. O presidente também avaliou que uma eventual candidatura poderia prejudicar a estabilidade política do clube neste momento.

— Após muita reflexão, decidi que não serei candidato à Presidência do Sport Club Corinthians Paulista na próxima eleição. Não foi uma escolha fácil, mas, neste momento, entendo que minha maior responsabilidade é dedicar toda a energia necessária à conclusão deste mandato e aos desafios que ainda temos pela frente — disse o atual presidente.