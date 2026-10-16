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Corinthians conhece candidatos à presidência; veja lista

Cinco chapas foram inscritas para disputar o comando do Parque São Jorge

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
16/10/2026 10:35
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Camisa e bola do Corinthians
Corinthians define cinco chapas para eleição presidencial (Foto: Fernando Bueno / Corinthians)

O Corinthians definiu as chapas que participarão da próxima eleição presidencial do clube. O período de inscrições foi encerrado nesta quinta-feira (15), às 17h (de Brasília), com cinco candidaturas oficializadas para a disputa pelo comando do Parque São Jorge.

Os candidatos à presidência são José Augusto Cardoso Mendes, Ilmar Schiavenato, Sérgio Janikian, André Castro e Rozallah Santoro. Cada um deles apresentou sua chapa, composta também por dois candidatos às vice-presidências.

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A eleição está prevista inicialmente para o dia 28 de novembro. O pleito definirá o sucessor de Osmar Stabile, atual presidente do Corinthians, que anunciou a decisão de não disputar a reeleição.

Chapas inscritas para as eleições do Corinthians

ChapaPresidente1º vice-presidente2º vice-presidente

08 - Integridade

José Augusto Cardoso Mendes

Marcelo Kahan Mandel

Mirella Havir

09 - Basta

Ilmar Schiavenato

Susy Miranda Sanchez

Ernesto Teixeira

28 - Corinthians de Verdade

Sérgio Janikian

Antonio Jorge Rachid Junior

Simone Martins dos Anjos

27 - Transforma Corinthians

André Castro

Everton Dumbrovsky

Luiz Soares dos Santos

Todo Dia Pelo Corinthians

Rozallah Santoro

Joaquim Arruda

José Mansur

Osmar Stabile, presidente do Corinthians, durante treino do Corinthians
Osmar Stabile, presidente do Corinthians (Foto: Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians)

Osmar Stabile de fora

O presidente do Corinthians, Osmar Stabile, anunciou nesta quinta-feira (15) que não será candidato à reeleição no clube. Em carta divulgada, o dirigente explicou os motivos da decisão e afirmou que pretende concentrar seus esforços na conclusão do atual mandato.

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Entre as principais justificativas, Stabile destacou a necessidade de avançar na reorganização financeira do Corinthians, especialmente nas negociações em andamento com a Caixa Econômica Federal. O presidente também avaliou que uma eventual candidatura poderia prejudicar a estabilidade política do clube neste momento.

— Após muita reflexão, decidi que não serei candidato à Presidência do Sport Club Corinthians Paulista na próxima eleição. Não foi uma escolha fácil, mas, neste momento, entendo que minha maior responsabilidade é dedicar toda a energia necessária à conclusão deste mandato e aos desafios que ainda temos pela frente — disse o atual presidente.

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