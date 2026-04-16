O Ministério Público de São Paulo denunciou nesta quinta-feira (16) três ex-dirigentes do Corinthians e um ex-funcionário por situações ocorridas, entre 2018 e 2023, nas gestões de Andrés Sanchez e Duilio Monteiro Alves. A investigação é sobre uma retirada milionária em dinheiro em espécie dos cofres do Alvinegro.

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A informação foi divulgada inicialmente pelo Blog do Macedo e confirmada pelo Lance!. A investigação se concentra em transferências para contas vinculadas ao ex-chefe da segurança João Odair de Souza, conhecido como Caveira, tanto de pessoa física quanto jurídica.

Os valores, classificados como adiantamentos, não tiveram o uso devidamente comprovado, e o prejuízo apontado inicialmente é de cerca de R$ 3,47 milhões, chegando a aproximadamente R$ 7,3 milhões após correção pela inflação.

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Além de Caveira, também foram denunciados Matías Romano Ávila, Wesley Melo e o ex-gerente financeiro Roberto Gavioli. Eles também respondem por possível omissão, já que tinham a responsabilidade de acompanhar e evitar esse tipo de movimentação.

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O Ministério Público pede que os três ex-dirigentes paguem indenização por danos morais ao Corinthians, enquanto a promotoria também solicita o bloqueio de bens, a quebra dos sigilos bancários e fiscal e uma perícia contábil para calcular com exatidão o prejuízo.

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A princípio, Andrés Sanchez e Duílio Monteiro Alves, ex-presidentes do clube no período dos investigados, não constam na denúncia. O relatório que embasa a denúncia foi assinado pelo promotor Cássio Roberto Conserino.

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