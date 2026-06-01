Memphis Depay apresentou-se à seleção da Holanda no KNVB Campus, centro de treinamento da federação em Zeist, para o período de preparação visando a Copa do Mundo. Durante as atividades com a equipe nacional, o atacante do Corinthians concedeu entrevista ao jornal holandês Telegraaf e demonstrou confiança em sua condição física após o retorno aos gramados.

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O jogador também comentou o período em que esteve afastado por lesão e admitiu ter enfrentado momentos de frustração durante a recuperação. Memphis afirmou que algumas decisões tomadas ao longo da reabilitação não foram as ideais, mas destacou que manteve a confiança no processo e nunca encarou a volta aos campos como uma corrida contra o tempo.

— Meu instinto me diz que as coisas estão indo bem. Me sinto bem, estou feliz por estar com o grupo. Não pude estar lá (na Data Fifa) em março, mas agora posso. Estou muito ansioso pela Copa do Mundo — disse Memphis.

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Recentemente, Memphis sofreu um estiramento no músculo anterior da coxa direita e desfalcou sua equipe em 17 partidas. O atacante voltou a ser titular no confronto contra o Platense, mas foi substituído no intervalo, em um retorno conduzido com cautela após o período de recuperação.

— Fiquei frustrado. Não foi uma lesão grave, mas mesmo assim fiquei fora por um bom tempo. Nem sempre as decisões certas foram tomadas durante a reabilitação. O atleta sofre com isso. Isso causou frustração. Mas eu sou um lutador. Isso acelera o processo de recuperação, mas para mim, nunca foi um momento de tensão. Eu sabia que não seria uma corrida contra o tempo — comentou.

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— Inicialmente, eu deveria jogar de 60 a 70 minutos no segundo jogo pelo Corinthians (contra o Platense), mas era um time argentino e eles costumam chutar bastante quando jogam contra brasileiros. Então o técnico disse no intervalo: fique no banco, para que você possa viajar em segurança para a Holanda. Espero jogar o suficiente nessas duas partidas. No fim das contas, o importante é o torneio final. É lá que eu tenho que provar o meu valor — concluiu.

Memphis Depay durante atividade da seleção da Holanda em Zeist (Foto: Divulgação/Holanda)

Memhis com a Holanda na Copa do Mundo

A Holanda está no grupo F e estreia no dia 14 de junho, contra o Japão, no Texas. Na sequência, enfrenta a Suécia (20 de junho), em Houston, e encerra a fase de grupos contra a Tunísia (25 de junho), no Kansas.

O grupo F cruza com a chave do Brasil, com o líder de uma chave enfrentando o vice-líder da outra na primeira fase do mata-mata. Nesse cenário, a seleção da Holanda pode surgir como possível adversária da Seleção já na fase eliminatória inicial.

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