Corinthians tem negociações avançadas com Allan, volante do Flamengo

O Corinthians avançou nas negociações para a contratação do volante Allan, que pertence ao Flamengo. O jogador deve chegar por empréstimo com os salários pagos integralmente pelo Timão. Embora as conversas ainda estejam acontecendo para definir mais detalhes, as partes estão otimistas por um desfecho positivo. A informação foi publicada inicialmente pelo jornalista Venê Casagrande e confirmada pelo Lance!.

Allan não vinha sendo aproveitado pelo Flamengo. Na temporada, disputou apenas uma partida. O jogador chegou a ser sondado por outros clubes, como o São Paulo, mas as negociações não avançaram, assim como ocorreu anteriormente com o próprio Corinthians.

Inicialmente, a exigência do Flamengo por valores para a liberação dificultou o avanço das tratativas. A diretoria do Corinthians não pretende abrir os cofres no momento para realizar contratações.

Natural de Araçatuba, no interior de São Paulo, Allan teve passagens pelas categorias de base de Mirassol e São Paulo antes de se transferir para o Internacional. Ainda jovem, foi vendido ao Liverpool e, na sequência, emprestado ao Seinäjoen Jalkapallokerho, da Finlândia.

Após permanecer por quatro temporadas na Europa, o volante foi emprestado ao Fluminense no início de 2019, tornando-se um dos pilares da equipe. No ano seguinte, transferiu-se para o Atlético-MG, onde foi titular do time campeão do Brasileirão 2021, da Copa do Brasil 2021 e da Supercopa do Brasil 2022.

Allan perdeu espaço no time de Filipe Luís (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Reforços do Corinthians

Até o momento, o Corinthians anunciou as contratações de Gabriel Paulista, que chegou livre no mercado, assim como Pedro Milans, também sem custos. Kaio César foi contratado por empréstimo junto ao Al-Hilal, todos dentro do modelo de negociação estabelecido pelo clube.

Por outro lado, o Corinthians desistiu da contratação de Kayky, atualmente no Bahia. O jogador foi oferecido ao clube paulista, mas as conversas não avançaram em razão de outra negociação polêmica envolvendo as duas equipes.