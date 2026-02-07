menu hamburguer
Corinthians

Corinthians tem negociações avançadas com Allan, volante do Flamengo

Timão vai arcar com a folha salarial integral do jogador

e741b9d9-9fbf-410a-a7aa-7930840d0c70_WhatsApp-Image-2025-03-17-at-12.00.50-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 07/02/2026
15:20
Allan não deve reforçar o Corinthians (Foto: Thiago Ribeiro/Agif/Gazeta Press)
imagem cameraAllan não deve reforçar o Corinthians (Foto: Thiago Ribeiro/Agif/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Corinthians avançou nas negociações para a contratação do volante Allan, que pertence ao Flamengo. O jogador deve chegar por empréstimo com os salários pagos integralmente pelo Timão. Embora as conversas ainda estejam acontecendo para definir mais detalhes, as partes estão otimistas por um desfecho positivo. A informação foi publicada inicialmente pelo jornalista Venê Casagrande e confirmada pelo Lance!.

Allan não vinha sendo aproveitado pelo Flamengo. Na temporada, disputou apenas uma partida. O jogador chegou a ser sondado por outros clubes, como o São Paulo, mas as negociações não avançaram, assim como ocorreu anteriormente com o próprio Corinthians.

Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Inicialmente, a exigência do Flamengo por valores para a liberação dificultou o avanço das tratativas. A diretoria do Corinthians não pretende abrir os cofres no momento para realizar contratações.

Natural de Araçatuba, no interior de São Paulo, Allan teve passagens pelas categorias de base de Mirassol e São Paulo antes de se transferir para o Internacional. Ainda jovem, foi vendido ao Liverpool e, na sequência, emprestado ao Seinäjoen Jalkapallokerho, da Finlândia.

Após permanecer por quatro temporadas na Europa, o volante foi emprestado ao Fluminense no início de 2019, tornando-se um dos pilares da equipe. No ano seguinte, transferiu-se para o Atlético-MG, onde foi titular do time campeão do Brasileirão 2021, da Copa do Brasil 2021 e da Supercopa do Brasil 2022.

Filipe Luís Allan Flamengo treino
Allan perdeu espaço no time de Filipe Luís (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Reforços do Corinthians

Até o momento, o Corinthians anunciou as contratações de Gabriel Paulista, que chegou livre no mercado, assim como Pedro Milans, também sem custos. Kaio César foi contratado por empréstimo junto ao Al-Hilal, todos dentro do modelo de negociação estabelecido pelo clube.

Por outro lado, o Corinthians desistiu da contratação de Kayky, atualmente no Bahia. O jogador foi oferecido ao clube paulista, mas as conversas não avançaram em razão de outra negociação polêmica envolvendo as duas equipes.

