Entenda por que o Corinthians recuou nas negociações por Allan, do Flamengo

O Corinthians não deve avançar pela contratação do volante Allan, atualmente no Flamengo. O jogador era um dos alvos do Timão nesta janela de transferências, mas recusou diante do pedido do clube carioca.

A negociação inicial era por empréstimo de um ano. No entanto, a exigência do Flamengo por valores para a liberação dificultou o avanço das tratativas. A diretoria do Corinthians não pretende abrir os cofres no momento para realizar contratações.

Essa decisão, inclusive, já havia sido revelada por Marcelo Paz, executivo de futebol do Timão. O dirigente afirmou que o clube atua no mercado para trazer novos jogadores, mas descartou "loucuras" financeiras. A ideia é contratar apenas atletas livres ou por empréstimo.

— O time tem necessidades de mercado. Temos um bom time, mas temos que ter um ganho mais robusto. A gente vem trabalhando na questão de mercado para qualificar, para a gente ter pelo menos dois jogadores por posição. Mas a gente vai ter que atuar com muita criatividade. A gente sabe que o Corinthians está numa reestruturação financeira. Não podemos e não faremos loucuras financeiras — disse o dirigente do Timão.

A negociação só deve ganhar um novo rumo caso o Flamengo mude os moldes do acordo, o que inicialmente não deve acontecer. O São Paulo também demonstrou interesse na contratação do atleta, mas as conversas igualmente não avançaram.

Marcelo Paz, dirigente do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Reforços do Corinthians

Até o momento, o Corinthians anunciou as contratações de Gabriel Paulista, que chegou livre no mercado, assim como Pedro Milans, também sem custos. Kaio César foi contratado por empréstimo junto ao Al-Hilal, todos dentro do modelo de negociação estabelecido pelo clube.

Por outro lado, o Corinthians desistiu da contratação de Kayky, atualmente no Bahia. O jogador foi oferecido ao clube paulista, mas as conversas não avançaram em razão de outra negociação polêmica envolvendo as duas equipes.