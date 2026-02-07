Corinthians e Palmeiras se enfrentam nesta domingo (8), às 20h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo. O confronto, válido pela sétima rodada do Campeonato Paulista, terá transmissão da CazeTV, Record e HBO Max. ➡️ Clique para assistir na HBO Max com Uol Play

O Corinthians ocupa a quarta posição, com 11 pontos conquistados em seis partidas, resultado de três vitórias, dois empates e uma derrota. O time soma nove gols marcados e cinco sofridos, saldo positivo de quatro, além de aproveitamento de 61%.

Ficha do jogo COR PAL 7ª Rodada Paulistão Data e Hora domingo (8), 8 de fevereiro, às 20h30 (horário de Brasília) Local Neo Química Arena, em São Paulo (SP) Árbitro Raphael Claus (SP) Assistentes Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Evandro de Melo Lima (SP) Var Thiago Luis Scarascati (SP) Onde assistir

Já o Palmeiras soma 12 pontos após seis rodadas e aparece entre os primeiros colocados da tabela, com quatro vitórias e duas derrotas. Apesar da boa pontuação, o desempenho ofensivo e defensivo é equilibrado, com seis gols marcados e seis sofridos, o que resulta em saldo zero. A equipe mantém aproveitamento de 66%.

A equipe que vencer o Derby garantirá de forma antecipada uma das vagas, enquanto o outro time seguirá com boas chances de classificação na última rodada.

Histórico do confronto

No histórico geral do clássico, Corinthians e Palmeiras já se enfrentaram em 343 partidas por todas as competições. O Corinthians soma 116 vitórias, contra 123 triunfos do Palmeiras, além de 104 empates, o que evidencia equilíbrio no retrospecto, com leve vantagem palmeirense no número de vitórias.

Quando o mando de campo é considerado, os números mostram cenários distintos. Em jogos realizados com o Corinthians como mandante, foram 165 confrontos, com 79 vitórias do time alvinegro, 46 empates e 40 vitórias do Palmeiras. Já nos jogos disputados no estádio palmeirense, as equipes se enfrentaram 178 vezes, com 83 triunfos do Palmeiras, 58 empates e 37 vitórias do Corinthians.

Partida será disputada na Neo Química Arena (Foto: Guilherme Lesnok/Lance!)

Confira as informações do jogo entre Corinthians x Palmeiras

✅ FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X PALMEIRAS

PAULISTÃO - 7ª RODADA

📆 Data e horário: domingo (8), 8 de fevereiro, às 20h30 (horário de Brasília)

📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: CazeTV, Record e HBO Max

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP)

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Evandro de Melo Lima (SP)

🖥️ VAR: Thiago Luis Scarascati (SP)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Carrillo, André e Bidon; Memphis Depay e Yuri Alberto. (Técnico: Dorival Jr)

PALMEIRAS: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gomez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Maurício e Allan; Flaco Lopez e Vitor Roque. (Técnico: Abel Ferreira)

