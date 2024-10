Corinthians: Ramón explica entrada de Romero e diz que é um técnico ofensivo

Ramón Díaz falou sobre a substituição que fez no primeiro tempo (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Ulisses Lopresti • Publicada em 25/10/2024 - 01:09 • São Paulo (SP)

No empate do Corinthians com o Racing por 2 a 2, na Neo Química Arena, nesta quinta-feira (24), pela semifinal da Sul-Americana, o técnico Ramón Díaz foi contestado por uma substituição que fez na primeira etapa. Martínez se machucou e, ao invés de colocar outro meia, o treinador promoveu a entrada do atacante Romero.

Yuri Alberto marcou dois gols, mas a defesa foi vazada também duas vezes. Salas e Martirena marcaram para o Racing. Ramón mudou o padrão tático que iniciou o jogo, com quatro meias. Perguntado se o time ficou exposto após a mudança, o treinador se defendeu.

- Quando fiz a mudança estava 1 a 1, estávamos empatando. Eu sou um treinador que tenho a característica de colocar atacantes e assumir o risco- disse o treinador.

Com três atacantes, o Timão teve boas chances na segunda etapa, mas não conseguiu superar o Racing. Ramón Díaz falou que sempre assume uma postura ofensiva em todos os clubes que passou, e que não seria diferente no Corinthians.

- Eu vou fazer hoje, amanhã, fiz no passado. Em toda minha vida, quando veja que a equipe precisa de um meia, eu coloco, mas quando precisamos de gente no ataque eu coloco. Por isso, acredito que depois da mudança fizemos o gol. Corinthians tem um treinador com características ofensivas.

Próximo jogo

O clube alvinegro precisa buscar a vaga na Argentina. Um empate leva a decisão para os pênaltis. Na próxima quinta-feira (31), o Corinthians enfrenta o Racing, às 21h30 (de Brasília), no estádio El Cilindro, em Buenos Aires. Ramón Díaz mostrou confiança e disse que o Timão tem condições de buscar a vitória.

Antes disso, O Timão volta a entrar em campo na segunda-feira (28). Pelo Campeonato Brasileiro, o Timão encara o Cuiabá, às 20h (horário de Brasília), na Arena Pantanal. Na competição nacional, o clube alvinegro luta para fugir da zona de rebaixamento. Atualmente, a equipe de Ramón Díaz ocupa a 18ª posição na tabela.