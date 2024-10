Ídolo do Corinthians não perdoa medalhão contra o Racing: ‘Time joga com 10’

Corinthians ficou no empate em 2 a 2 com o Racing-ARG, na semifinal da Sul-Americana (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/10/2024 - 00:04 • São Paulo (SP)

O Corinthians ficou só no empate em 2 a 2 com o Racing-ARG no jogo de ida das semifinais da Sul-Americana, nesta quinta-feira (24). Comentarista do jogo na ESPN, o ex-jogador Zé Elias não perdoou o atacante Ángel Romero pela atuação na Neo Química Arena.

- Eu não colocaria o (Breno) Bidon, é um jogador mais técnico. E um jogo como se encontra, com esse gramado, é um jogo de choque. O Romero não entrou no jogo. O Corinthians joga com 10, o Romero não entrou no jogo - criticou Zé Elias, no segundo tempo.

Romero começou o jogo no banco de reservas, mas entrou logo aos 25 minutos, com a lesão de Martínez. O atacante paraguaio, contudo, não teve boa atuação e ainda perdeu uma grande chance de gol nos últimos minutos de jogo.

O Racing abriu o placar com Salas, logo aos cinco minutos de jogo. Aos 10', Yuri Alberto deixou tudo igual. Ainda no primeiro tempo, o camisa 9 virou o jogo, com bonito chute de fora da área. No entanto, o time argentino chegou ao empate na etapa final, com Martinera.

Próximos compromissos do Corinthians

O jogo de volta ocorre daqui uma semana, no El Cilindro. Antes, o time paulista volta a campo para enfrentar o Cuiabá, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro. No último fim de semana, a equipe de Ramón Díaz foi eliminada na semifinal da Copa do Brasil, pelo Flamengo.

No Brasileirão, o Corinthians ainda luta contra o rebaixamento, na 17ª posição, com 32 pontos.

Ramón Díaz e o assistente e filho, Emiliano, durante Corinthians x Racing (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)