Yuri Alberto supera Jô e se torna 3º maior artilheiro de Itaquera

Jogador chegou a 31 gols na Neo Química Arena







Publicada em 24/10/2024 - 23:59 • São Paulo (SP)

O Corinthians saiu com um resultado amargo no jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana. Nesta quinta-feira (24), o Timão empatou com o Racing por 2 a 2, na Neo Química Arena. O gol dos argentinos foram de Salas e Martirena. Yuri Alberto marcou duas vezes para o Timão. O atacante do clube paulista igualou Jô e se tornou o terceiro maior artilheiro da Neo Química Arena.

Yuri Alberto lamenta resultado e diz acreditar na classificação do Corinthians

Yuri Alberto chegou a 31 gols em 73 partidas no estádio do Corinthians. O atacante ultrapassou os números de Jô, que marcou 30 vezes em Itaquera após 84 jogos durante suas passagens em 2017 e entre 2020 e 2022.

Além disso, empatou com Róger Guedes, que alcanço a marca em menos jogos. Foram 31 gols em 64 partidas, durante sua passagem pelo Corinthians entre 2021 e 2023. O jogador com mais gols na Neo Química Arena é Romero, que marcou 38 vezes em 148 jogos.

Trajetória

Yuri Alberto, 23 anos, foi revelado pelo Santos, em 2018. O jogador ainda atuou no Internacional, em 2020, quando foi vice-campeão do Brasileirão com a equipe gaúcha. O centroavante chegou ao Timão em 2022.

O atacante foi contratado após uma passagem pelo Zenit, da Rússia. Desde então, o camisa 9 marcou 50 gols pelo Timão, oito deles na atual edição da Copa Sul-Americana. A atual temporada é a mais goleadora do atleta. Yuri Alberto marcou 23 vezes em 2024.

Yuri marcou mais dois gols na Neo Química Arena (Photo by NELSON ALMEIDA / AFP)

Boa fase

O jogador é um dos pilares da campanha do Corinthians na Copa Sul-Americana. Yuri Alberto é o vice-artilheiro da competição, com um gol a menos em relação a Adrián Martínez, do Racing, que marcou nove vezes durante o torneio.

Apesar dos gols, Yuri Alberto nunca foi uma unanimidade com a Fiel. Muito criticado pela torcida no começo do ano, o atacante vive uma volta por cima no clube alvinegro.

Próximo jogo

Os times voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira (31), às 21h30 (horário de Brasília). O Corinthians enfrenta o Racing no estádio El Cilindro, em Avellaneda, na Argentina. Antes disso, o Timão entra em campo na segunda-feira (28), às 20h (horário de Brasília), pelo Brasileirão. Nesta data, o clube alvinegro enfrenta o Cuiabá, na Arena Pantanal.