Yuri Alberto lamenta resultado, mas diz acreditar na classificação do Corinthians

Yuri Alberto marcou dois gols no empate do Corinthians (Foto: Nelson Almeida/AFP)







Escrito por Ulisses Lopresti • Publicada em 24/10/2024 - 23:45 • São Paulo (SP)

O Corinthians empatou com o Racing por 2 a 2, nesta quinta-feira (24), no jogo de ida da semifinal da Sul-Americana. Os gols da equipe argentina foram de Salas e Martirena, e Yuri Alberto marcou os dois gols do Timão na Neo Química Arena. Após a partida, o atacante falou sobre as condições do gramado, que sofreu com a chuva, e lamentou o resultado.

- A gente tinha totais condições de ganhar esse jogo hoje, a gente sabe da força do nosso grupo. Infelizmente, as condições do gramado a partir do meio para o final do primeiro tempo e no começo do segundo tempo acabaram nos complicando muito - disse o artilheiro da noite.

Corinthians tem missão complicada

A partida foi disputada. O Racing abriu o placar com Salas no começo de jogo. Ainda na primeira etapa, Yuri Alberto marcou duas vezes e colocou o Corinthians em vantagem. Na segunda etapa, Martirena igualou o resultado. O camisa 9 do Timão chegou a oito gols na atual edição da Copa Sul-Americana.

Com o empate, o Corinthians terá uma missão complicada para avançar na competição continental. O jogo de volta será como visitante, no estádio do Racing. Yuri Alberto reforçou a confiança que tem na equipe, falou sobre a temporada do Timão e disse que o elenco merece a classificação.

Yuri Alberto comemora gol contra o Racing (Foto: Nelson Almeida/AFP)

- Agora é focar, nós temos uma semana para trabalhar bastante e eu creio. Nós temos passado por um ano muito doloroso, tem sido difícil, e creio que vai ser muito importante passar para a final. Nós temos condições para isso.

Próximo jogo

Os times voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira (31), às 21h30 (horário de Brasília). O Corinthians enfrenta o Racing no estádio El Cilindro, em Avellaneda, na Argentina. Antes disso, o Timão entra em campo na segunda-feira (28), às 20h (de Brasília), pelo Brasileirão. Nesta data, o clube alvinegro enfrenta o Cuiabá, na Arena Pantanal.

