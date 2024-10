Ramón Díaz mostra confiança: ‘Corinthians não está eliminado’

Corinthians precisa vencer o Racing na Argentina para avançar na Copa Sul-Americana







Escrito por Ulisses Lopresti • Publicada em 25/10/2024 - 00:42 • São Paulo (SP)

A Fiel saiu com um gosto amargo do jogo de ida da semifinal da {Sul-Americana]. Na Neo Química Arena, o Timão empatou por 2 a 2 com o Racing. Após a partida, Ramón Díaz concedeu entrevista coletiva e disse que a vaga para a decisão ainda não está perdida.

- Tem mais 90 minutos para jogar e está tudo aberto. O Corinthians não está eliminado porque temos a característica de equipe e de grupo para ir a Buenos Aires e jogar em qualquer estádio. Se pretendemos ir para a final, temos que tratar de passar de fase. O Corinthians tem uma equipe que pode passar como visitante, como já passou- disse o argentino.

O clube alvinegro saiu atrás no placar, após gol de Salas, mas conseguiu virar o jogo antes do intervalo. Yuri Alberto marcou duas vezes. Na etapa final, Martirena empatou o duelo. Com uma forte chuva em São Paulo, o gramado da Neo Química Arena ficou encharcado. Ramón Díaz destacou que o Timão teve chances para sair com a vitória e lamentou as condições do campo, que segundo ele, impediu o jogo ofensivo de sua equipe.

- No segundo tempo tivemos quatro ou cinco situações para fazer o gol e não fizemos, mas faz parte do futebol. O gramado e a chuva não ajudaram, nós temos uma característica de jogar e atacar, isso ficou difícil pela chuva.

Corinthians empatou com o Racing Foto: Ettore Chiereguini/AGIF

Próximo jogo

O clube alvinegro precisa buscar a vaga na Argentina. Um empate leva a decisão para os pênaltis. Na próxima quinta-feira (31), o Corinthians enfrenta o Racing, ás 21h30 (horário de Brasília), no estádio El Cilindro, em Buenos Aires. Ramón Díaz mostrou confiança e disse que o Timão tem condições de buscar a vitória.

- Estou feliz pela equipe. Primeiro porque não perdemos e estamos há 90 minutos de uma decisão, mesmo que tenha que jogar de visitante, o que for. Para poder passar temos que competir e o Corinthians compete.

Antes disso

O Corinthians volta a entrar em campo na segunda-feira (28). Pelo Campeonato Brasileiro, o Timão encara o Cuiabá, às 20h (horário de Brasília), na Arena Pantanal. Na competição nacional, o clube alvinegro luta para fugir da zona de rebaixamento. Atualmente, a equipe de Ramón Díaz ocupa a 18ª posição na tabela.