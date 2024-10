Corinthians vacila, empata com o Racing e decide vaga na final fora de casa

Memphis lamenta empate no jogo com o Racing (Foto: Miguel Schincariol/AFP)







Escrito por Thiago Braga • Publicada em 24/10/2024 - 23:34 • São Paulo (SP)

O Corinthians saiu atrás do placar na noite desta quinta-feira (24), conseguiu uma improvável virada ainda no primeiro tempo com o brilho de Yuri Alberto, mas cedeu o empate e saiu frustrado da Neo Química Arena no primeiro jogo da semifinal da Copa Sul-Americana.

Com o 2 a 2 diante do Racing, em casa, o Timão vai precisar vencer a partida de volta para se classificar à final do torneio continental. Novo empate leva a decisão para os pênaltis. As duas equipes voltam a se encontrar na próxima quinta-feira (31), no estádio El Cilindro, em Avellaneda, na Argentina, às 21h30 (de Brasília).

Como foi o jogo

O jogo começou em ritmo frenético. Logo aos 5 minutos, Salas aproveitou uma falha defensiva do Corinthians e, com um toque por cobertura, abriu o placar para o Racing.

A pressão inicial desestabilizou os donos da casa, mas Memphis Depay surgiu para tranquilizar a equipe. Aos 11 minutos, ele driblou a marcação na entrada da área e encontrou Yuri Alberto livre para empatar a partida.

Aos 18 minutos, Memphis quase contribuiu com sua segunda assistência, mas o goleiro Arias fez uma defesa espetacular após cabeçada de André Ramalho. Em seguida, a chuva intensificou-se em Itaquera, encharcando o gramado da Neo Química Arena, que aos poucos começou a acumular poças d'água.

Mesmo assim, Yuri Alberto, em uma jogada aparentemente sem grande perigo, recebeu pela esquerda, cortou para o meio e disparou um chute de fora da área. Sem chances para Arias, o Corinthians virou o placar aos 32 minutos.

O segundo tempo recomeçou com o Racing em cima. E os argentinos foram recompensados aos 8 minutos, quando Martinera saiu costurando a defesa alvinegra, tabelou com Almendra e chutou sem defesa para Hugo Souza.

O que se viu depois do empate argentino foi um jogo picado, sem chances claras de gol. O Racing passou a se defender para garantir o resultado e poder decidir em casa.

No fim, o Corinthians ensaiou uma pressão, com Romero perdendo gol na pequena área, e viu Alex Santana parar no goleiro Arias já nos acréscimos e Memphis chutar uma bola que passou raspando a trave argentina.

Torcida do Racing chega em cima da hora

Eram esperadas aproximadamente 2.500 pessoas no setor reservado aos visitantes. Mas os torcedores do Racing, em sua grande maioria, só chegaram à Neo Química Arena com o jogo em andamento. E só conseguiram acessar os lugares reservados a eles após os 20 minutos do primeiro tempo. Segundo relatos, eles foram parados pela Polícia Militar no estádio do Pacaembu para revista e só saíram de lá faltando uma hora e meia para a partida começar.

O que vem pela frente

Agora o Corinthians volta as suas atenções para o Campeonato Brasileiro, onde luta para escapar da queda para Série B. O Timão volta a campo na próxima segunda-feira (28), quando enfrenta o Cuiabá, fora de casa, às 18h (de Brasília).

✅ FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 2 X 2 RACING

IDA - SEMIFINAIS - SUL-AMERICANA

📆 Data e horário: quinta-feira, 26 de outubro de 2024, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Neo Química Arena

⚽ Gols: Salas, 5'/1ºT, Martinera, 8'/2ºT (RAC); Yuri Alberto, 11' e 32'/1ºT (COR)

🟨 Cartões amarelos: Arias, Martínez e Nardoni (RAC); Memphis (COR)

🟨 Árbitro: Gustavo Tejera (URU)

🚩 Assistentes: Nicolas Taran e Andres Nievas (URU)

🏁VAR: Andres Cunha (URU)

ESCALAÇÕES

CORINTHIANS (Técnico: Ramón Díaz)

Hugo Souza; Fagner (Matheuzinho), André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; José Martínez (Romero), Charles (Alex Santana), André Carrillo (Breno Bidon) e Garro (Igor Coronado); Depay e Yuri Alberto.

RACING (Técnico: Gustavo Costas)

Arias; Basso, Di Cesare, e Sosa; Martirena, Rojas, Quintero (Vietto), Nardoni e Almendra (Zuculini); Salas (Quiros) e Martínez.