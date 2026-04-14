O Corinthians e parte de seu elenco foram denunciados no Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD) pelos conflitos generalizados no clássico contra o Palmeiras, disputado no domingo (13), pelo Campeonato Brasileiro.

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Entre os atletas, André pode pegar de uma a seis partidas por gesto obsceno, enquanto Matheuzinho corre risco de suspensão mais pesada, de quatro a 12 jogos, após agressão a um adversário. Breno Bidon também foi citado por atitude considerada hostil na zona mista e pode cumprir até três partidas.

Fora de campo, Hugo Souza foi denunciado por declarações contra a arbitragem e pode ser punido com multa, além de suspensão de até seis jogos. Já o preparador de goleiros Luiz Fernando do Santos responde por participação em tumulto e pode ficar afastado de duas a dez partidas.

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Os clubes também foram incluídos nas denúncias. O Corinthians pode sofrer sanções por desordem, atraso no reinício do jogo, conduta discriminatória e envolvimento em confusão, com possibilidade de multa e perda de mando de campo.

A informação foi publicada inicialmente pelo UOL.

André pode pegar gancho pesado (Foto: Leco Viana/Thenews2/Folhapress)

Veja abaixo o detalhamento das denúncias:

André: expulso após gesto obsceno

Artigo: 258 (conduta contrária à disciplina ou ética desportiva)

Pena: suspensão de uma a seis partidas

Matheuzinho: expulso por agredir adversário

Artigo: 254-A (agressão física)

Pena: suspensão de quatro a 12 partidas

Breno Bidon: envolvido em atitude hostil na zona mista após o jogo

Artigo: 250 (ato desleal ou hostil)

Pena: suspensão de uma a três partidas

Hugo Souza: críticas à arbitragem em entrevista, caracterizando ofensa

Artigo: 243-F (ofensa à honra da arbitragem)

Pena: multa de R$ 100 a R$ 100 mil e suspensão de uma a seis partidas

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Luiz Fernando do Santos: participação em confusão após a partida

Artigo: 257 (envolvimento em rixa ou tumulto)

Pena: suspensão de duas a dez partidas

Corinthians: citado por desordem no estádio, atraso no jogo, ato discriminatório e tumulto

Artigos: 213 (desordem na praça de desporto), 243-G (injúria racial) e 257 (rixa ou tumulto)

Pena: multa de R$ 100 a R$ 100 mil e perda de mando de uma a dez partidas

Palmeiras: envolvimento em tumulto após o jogo

Artigo: 257 (participação em rixa ou tumulto)

Pena: multa de R$ 20 mil (caso não haja identificação) e suspensão de duas a dez partidas aos envolvidos

Briga generalizada no Corinthians

O árbitro Flávio Rodrigues de Souza registrou um "tumulto generalizado" após o empate no clássico. Houve um empurrão no atacante Luighi, do Palmeiras, além de Matheuzinho, do Corinthians, envolvido em lance que resultou em expulsão.

O Palmeiras publicou nota nas redes sociais informando que o atacante Luighi teria sido agredido por um funcionário do Corinthians enquanto se dirigia para realizar exame antidoping ao término do clássico entre as equipes.

O Corinthians também divulgou uma nota informando que o zagueiro Gabriel Paulista e o meio-campista Breno Bidon foram agredidos por seguranças do Palmeiras. Segundo o clube alvinegro, os atletas vão registrar B.O. no Jecrim.

Em entrevista coletiva, Diniz disse que foi um "empurra-empurra normal do futebol" e que os seguranças dos dois clubes são amigos.

— Cheguei e já estava tendo a confusão. Empurra-empurra é normal do futebol, do que eu vi. Toda hora acontece esse tipo de confusão. Poderia criar um protocolo para não ter esse encontro. Os jogadores passam muito próximos dos outros. Esse tipo de empurra-empurra acontece. O que eu sei é que os seguranças do Palmeiras são amigos dos seguranças do Corinthians. O que eu fiquei sabendo é que não teve nada de alguém bater em alguém — seguiu o treinador.

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