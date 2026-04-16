Corinthians se reapresenta e treina de olho no duelo contra o Vitória
Equipes vão se enfrentar no sábado (18), no Barradão, pela 12ª rodada do Brasileirão
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O Corinthians se reapresentou na tarde desta quinta-feira (16), no CT Dr. Joaquim Grava, após mais um triunfo na Libertadores e já deu início à preparação para o próximo compromisso válido pelo Campeonato Brasileiro. No sábado (18), às 20h (de Brasília), o Alvinegro vai enfrentar o Vitória, no Barradão, em Salvador, pela 12ª rodada da competição nacional.
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Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos diante do Santa Fe, da Colômbia, em partida que terminou 2 a 0 na Neo Química Arena, permaneceram na parte interna do CT para trabalhos regenerativos. Os demais jogadores tiveram uma ativação física na academia e um trabalho de aquecimento.
O técnico Fernando Diniz promoveu atividades de posse de bola e marcação pressão. Por fim, organizou um treino de enfrentamento em campo aberto.
Nesta sexta-feira (17), o elenco ainda fará o último trabalho de preparação para a partida fora de casa. A delegação viajará para a capital baiana à tarde.
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